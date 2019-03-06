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      Фігурант скандалу з "Укроборонпромом" розповів, як потрапив у оборонний бізнес

      Он воно як 46

      Підприємець Євген Шевченко не був співробітником НАБУ, але брав участь у двох десятках операцій бюро. У програмі “Он воно як” він вперше розповідає про свій зв’язок з оборонним бізнесом.

      Хто такий Євген Шевченко?

      – Доларовим мільйонером став ще до війни. Перші великі гроші почав заробляти у 27 років, коли зацікавив інвестора і запустив великий готельний комплекс на Київському морю "Джинтама-Бріз" на 350 місць. Саме там я почав заробляти великі гроші. Потім займався імпортом машин, а згодом оптовими партіями продуктів харчування та побутової техніки з Європи.

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      – Брав участь у приблизно 22 справах НАБУ. На той час я іноді працював більше, ніж у власному бізнесі. Доводилось зустрічатись з різними людьми по різних провадженнях. Моя робота не оплачувалася.

      – Починалося все з екс-прокурора ГПУ Олександра Матюшка, який хотів за хабар отримати керівну посаду в НАБУ. Я почув цю пропозицію. В мене були знайомі серед комісії з відбору детективів, спершу я вагався. Але потім дивлячись на себе в дзеркало зрозумів, якщо ця людина з такими моральними цінностями пройде і потрапить на посаду в новостворену структуру, яка має знищити корупцію в Україні, то я не зможу з цим далі жити.

      Євген Шевченко Укроборонпром оборонка Бігус Наші гроші
      Також Євген Шевченко брав участь у війні на Донбасі

      – Тоді я зв’язався та виклав цю інформацію Олексію Гриценку. Приходили до мене з хабарами, бо знали, що я знайомий з Гриценком з часів Автомайдану, де він був членом комісії. З останніх пропозицій хабара – це Олега Добовий та брат екс-депутата Олександра Бабенко Павла з Одеси, які пропонували 500 тисяч доларів за закриття справи проти них.

      – Останні пропозиції хабара надходили від Олега Добового та брата екс-депутата Олександра Бабенко Павла з Одеси. Вони пропонували 500 тисяч доларів за закриття справи проти них.

      – Перед війною мене кинув партнер по бізнесу і я був майже банкрутом. Доларовим мільйонером вдруге став вже під час війни.

      Який у нього зв’язок з корупційними схемами в Укроборонпромі?

      За його словами, він мав знайомого, який вже співпрацював з оборонним сектором, потребував грошей на поставки – так почалося їхнє партнерство. При цьому ніхто з партнерів не фігурував серед засновників компаній, що використовувалися для поставок оборонним підприємствам.

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      Євген розповів про оборонний бізнес саме як про джерело власних доходів, а не частину якоїсь спецоперації. Наприкінці інтерв’ю він раптом стверджує, що метою його співпраці з НАБУ зрештою було підібратися до Гладковського-старшого. Але сам визнає, що викриттям Гладковського ані він, ані НАБУ похвалитися не може.

      Моєю метою в роботі НАБУ був Петро Порошенко, тому що я розумів – риба гниє з голови. Ще мав намір добратися до близького оточення – Олег Гладковський або Ігор Кононенко. Я працював безпосередньо по Гладковському, досить близько наблизився, але не вистачило часу,
      – сказав Євген Шевченко під час програми.

      Це інтерв’ю було записане командою Bihus.info, щоб ближче познайомити українців із агентом-бізнесменом. Журналісти були здивовані, коли зрозуміли, що саме Євген Шевченко був одним з партнерів в оборонному бізнесі "хлопчиків".
      Розмова відбувалася за кілька тижнів до публікації розслідування. У програмі вони не ставили прямих запитань герою про контрабанду, переплату та вкрадені в української армії деталі. Євген Шевченко розказує про свій бізнес сам.

      Четверта частина розслідування, де детальніше розповідатиметься про роль агента НАБУ і правоохоронних органів, вийде в ефірі 24 каналу 18 лютого.

      Нагадаємо, сам ветеран "Донбасу" Євген Шевченко, якого називали причетним до корупційної оборудки у першій частині розслідування, перед публікацією його продовження спростував свою причетність до цих схемПри цьому його роль у всіх цих подіях журналісти в уже опублікованих матеріалах все ще не розкривають.

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

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      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

      blog_ava
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      Теги: Розслідування НАБУ Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Корупція Он воно як
      Джерело: 24 канал
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