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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Держбюро расследований проводит обыски в НАБУ

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      ГБР проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины
      ГБР проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины / Иллюстративное фото

      Государственное бюро расследований проводит 23 апреля следственные действия в здании Национального антикоррупционного бюро. При этом в ГБР не объясняют, в каком деле проводят обыски и пообещали 24 каналу прокомментировать ситуацию позже.

      "ГБР проводит следственное действие. Так они могут комментировать. Мы не можем. Они же расследование осуществляют", – сообщили в НАБУ в комментарии изданию "РБК-Украина".

      Там добавили, что обыски проходят по делу о коррупции в "Укроборонпроме". В частности, есть соответствующее постановление суда.

      Новость будет дополняться...

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      Теги: Новости Украины ГПУ Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме Расследования НАБУ Государственное бюро расследований
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