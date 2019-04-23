Держбюро расследований проводит обыски в НАБУ
Государственное бюро расследований проводит 23 апреля следственные действия в здании Национального антикоррупционного бюро. При этом в ГБР не объясняют, в каком деле проводят обыски и пообещали 24 каналу прокомментировать ситуацию позже.
"ГБР проводит следственное действие. Так они могут комментировать. Мы не можем. Они же расследование осуществляют", – сообщили в НАБУ в комментарии изданию "РБК-Украина".
Там добавили, что обыски проходят по делу о коррупции в "Укроборонпроме". В частности, есть соответствующее постановление суда.
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