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      Луценко хоче зберегти посаду, і це його помилка, – експерт

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      Юрій Луценко готовий перейти від Порошенка на бік Зеленського?
      Юрій Луценко готовий перейти від Порошенка на бік Зеленського? / Фото з відкритих джерел

      Гальмування Генеральною прокуратурою розслідування причетності людей Порошенка до корупції колишнього олігарха Януковича – зухвала авантюра Луценка, який знає, що на його місце є, мінімум, чотири претенденти. Його завдання – знайти політичні аргументи, що він хороший генпрокурор.

      Таку думку 24 каналу повідомив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?

      Луценку треба шукати політичні аргументи для свого порятунку. Він намагається знайти політичну броню для свого майбутнього зняття з посади. Генпрокурор тоді скаже: ви мене знімаєте, тому що нарешті, через три роки, я почав боротися зі злочинністю,
      – зазначає Віктор Небоженко.

      Водночас, на переконання експерта, спроби Луценка утриматися на посаді генпрокурора – його велика особиста помилка. Він пішов шляхом формування публічних політичних аргументів, що його не можна знімати. Натомість Луценку треба якомога швидше йти з прокуратури і формувати свою політичну силу. А генпрокурор, говорить Небоженко, тягне, клянчить і кокетує. Вибирає найбільш смішний анекдот, щоб розповісти новому президенту.

      Віктор Небоженко наголошує: антикорупційні органи можуть причепитися до примітивних речей: купівлі Луценком дорогих авто, фантастичного успіху дружини в бізнесі.

      НАБУ, САП, військова прокуратура настраждалися від Луценка і дуже хочуть його позбутися. Тінь кращого друга Порошенка на прокуратуру їм абсолютно не потрібна. Прокуратура хоче деполітизації. А Луценко втягує її в дрібні політичні інтриги. Хоче залишитися. Але боїться переслідувань. Але навряд чи Луценка посадять. Україна – м'яка, добра країна. А він вже сидів при Януковичі,
      – зазначив Віктор Небоженко.

      Що відомо про вручення підозр людям Порошенка? 22 квітня в ефірі телепрограми "Право на владу" на каналі "1+1" процитували лист глави відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтина Кулика, де він зазначає, що вручено підозри колишній очільниці НБУ Валерії Гонтаревій, екс-очільнику адміністрації президента Борису Ложкіну і заступнику глави адміністрації Олексію Філатову. Їх підозрюють в тому, що дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярди доларів. Лист Кулик опублікував ще 28 березня.

      За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній Курченка СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія) завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу. Тоді повідомили, що підозри Гонтаревій, Ложкіну і Філатову склали незаконно, а доказів злочинів у слідства немає. Проте 22 квітня інформація про оголошення підозр згаданим особам з'явилась на офіційному сайті ГПУ.

      Відео: лист Кулика зачитують в ефірі телепрограми "Право на владу" на каналі "1+1"

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики ГПУ Валерія Гонтарева Борис Ложкін Сергій Курченко Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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