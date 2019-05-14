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      У Зеленского прокомментировали скандал с визитом адвоката Трампа в Украину

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      У Зеленского отреагировали на отмену приезда адвоката Трампа в Украину
      У Зеленского отреагировали на отмену приезда адвоката Трампа в Украину / Getty Images

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский узнал о приезде, а впоследствии и отмене визита личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украину из СМИ.

      Советник будущего президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV отметил, что никто из команды Зеленского не давал комментарии американским журналистам относительно скандала с приездом Джулиани, передает "Украинская правда".

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      "О том, что приезжает Рудольф Джулиани, Зеленский узнал из СМИ и то, что он не приезжает, тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне кажется странной информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то из представителей команды давал комментарий о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности", – сказал он.

      Разумков выразил надежду, что недоразумение во взаимоотношениях команды Зеленского с администрацией США будет снято.

      В чем суть скандала с приездом адвоката Трампа в Украину?Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Юрист заявил, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки" и то, что в Украине ему придется оказаться в стане "врагов президента", а в некоторых случаях – врагов США. Таким Джулиани якобы считает нардепа Сергея Лещенко, который якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

      Сам Лещенко в ответ на обвинения заявил, что эти заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Последний якобы вводит в заблуждение юриста президента США и других американцев, потому что хочет удержаться на должности.

      В то же время, советник будущего президента не захотел конкретно отвечать на вопрос, кто из команды Зеленского сейчас работает над решением этой ситуации.

      "Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер, это раз. Два – Зеленский готов проводить такие встречи не только с официальными представителями государств, но и в том числе и встречаться с представителями тех или иных политических сил, или политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые позитивно настроены и помогают нам в борьбе за нашу независимость", – подытожил политтехнолог.

      Почему Джулиани хотел встретиться с Зеленским?
      Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.

      Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что знает о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".

      Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешивается в расследование, на которое имеем право".

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      Теги: Новости Украины СМИ Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости политики
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