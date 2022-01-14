Такое заявление сделал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Это произошло во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Однако Сенат США отклонил санкции против "Северного потока-2"

США стремятся предотвратить новое вторжение России в Украину

Что США будут делать, если Россия не пойдет на новое вторжение, но и не уведет войска

Основная задача в ситуации с Украиной – предотвратить новое вторжение России в Украину. Советник глав Белого дома Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул это в общении с журналистами 13 января.

Мы прежде всего стремимся сдерживать и предотвращать любое потенциальное вторжение России,

– заявил он.

Таков был ответ Салливана на вопрос, как будут действовать Соединенные Штаты Америки в случае, если Россия не решится на новое вторжение, но и не отведет войска от границы с Украиной.

Какими будут следующие шаги США в ситуации вокруг Украины

Каковы следующие шаги США в ситуации с напряжением, созданным Россией вокруг Украины? На этот вопрос представитель Байдена ответил следующим образом:

Что касается следующих шагов в дипломатическом плане: мы остаемся в контакте с нашими союзниками, партнерами, а также и с россиянами, чтобы определить в ближайшие дни, что будет дальше.

По его словам, США сосредоточены именно на дипломатических средствах. А вот Россия должна определиться, согласна ли она на дальнейшие контакты такого рода.

Напомним: 9 – 12 января в Европе проводились напряженные переговоры в форматах Россия – США, Россия – НАТО и Россия – ОБСЕ, связанные с требованием Кремля юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.



Пока известно, что на этот ультиматум Владимир Путин со всех сторон услышал только "нет".

Другие важные заявления от Салливана, озвученные в Белом доме в этот же день, 13 января: