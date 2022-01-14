Таку заяву зробив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван. Це сталося під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.
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США прагнуть запобігти новому вторгненню Росії в Україну
Що США робитимуть, якщо Росія не піде на нове вторгнення, але й не відведе війська
Основне завдання у ситуації з Україною – запобігти новому вторгненню Росії в Україну. Радник глав Білого дому Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив на цьому у спілкуванні з журналістами 13 січня.
Ми передовсім прагнемо стримувати й запобігати будь-якому потенційному вторгненню Росії,
– заявив він.
Такою була відповідь Саллівана на запитання, як діятимуть Сполучені Штати Америки у випадку, якщо Росія не наважиться на нове вторгнення, але й не відведе війська від кордону з Україною.
Які загалом будуть наступні кроки США у ситуації навколо України
Якими можуть бути наступні кроки США у ситуації з напругою, створеною Росією навколо України? На це питання представник Байдена відповів так:
Щодо наступних кроків у дипломатичному плані: ми залишаємося у контакті з нашими союзниками, партнерами, а також і з росіянами, щоб визначити найближчими днями, що буде далі.
За його словами, США зосереджені саме на дипломатичних засобах. А от Росія має визначитися, чи згодна вона на подальші контакти такого штибу.
Інші важливі заяви від Саллівана, озвучені у Білому домі цього ж дня, 13 січня:
- Приводом для нового вторгнення в Україну Кремль може обрати "спробу перевороту".
- США відповідатимуть рішуче, якщо Росія розміщуватиме свої сили у Латинській Америці.
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