Відповідну заяву зробив на пресконференції голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер. Це трапилось у відповідь на попередні заяви Кремля щодо ймовірного розміщення ракет.

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У НАТО заявили, що були б стурбовані розміщенням російських ракет

Це не території НАТО, якщо ми говоримо про Венесуелу та Кубу, та я думаю, що є держави, союзники, які були б стурбовані таким розвитком подій,

– заявив Бауер.

Заступник Державного секретаря США Джон Салліван заявив, що Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія рухатиметься у напрямку розміщення сил у Латинській Америці.

До речі, відповідну заяву про ймовірне розміщення ракет Росії у Венесуелі та на Кубі зробив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Ракети можуть розмістити у випадку провалу переговорів по "гарантіях безпеки".

Сергій Рядков традиційно заявив про "провакації" у сторону Росії. За словами дипломата, якщо нібито на Москву чинитимуть тиск, вона "буде змушена" розмістити військову інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки.

Коротко про перемовини з Кремлем

Восени 2021 року Росія розмістила війська навколо кордонів України. У грудні Кремль опублікував документ із "гарантіями безпеки", у яких вимагав від Заходу не розширення НАТО і заборону Україні стати її членом Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що вирішувати питання вступу до НАТО вирішуватиме кожна нація окремо та 30 країн-членів Альянсу.

10 січня США та Росія провели переговори. Згодом 12 січня – пройшли перемовини між НАТО та Росією, 13 січня – з ОБСЄ.

Окрім того, глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив непохитну підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України. Мовиться про ситуацію на тлі нарощування Росією військ поблизу кордонів.

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