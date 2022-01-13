Відповідну заяву зробив на пресконференції голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер. Це трапилось у відповідь на попередні заяви Кремля щодо ймовірного розміщення ракет.

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У НАТО заявили, що були б стурбовані розміщенням російських ракет

Це не території НАТО, якщо ми говоримо про Венесуелу та Кубу, та я думаю, що є держави, союзники, які були б стурбовані таким розвитком подій,
– заявив Бауер.

Заступник Державного секретаря США Джон Салліван заявив, що Штати дадуть рішучу відповідь, якщо Росія рухатиметься у напрямку розміщення сил у Латинській Америці.

До речі, відповідну заяву про ймовірне розміщення ракет Росії у Венесуелі та на Кубі зробив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Ракети можуть розмістити у випадку провалу переговорів по "гарантіях безпеки".

Сергій Рядков традиційно заявив про "провакації" у сторону Росії. За словами дипломата, якщо нібито на Москву чинитимуть тиск, вона "буде змушена" розмістити військову інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки.

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