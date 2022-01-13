У Кремлі вважають, що ухвалення такого рішення залежить від США. Про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков в інтерв'ю одному з росЗМІ.

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Рябков каже про "провокації"

Сергій Рядков традиційно заявив про "провакації" у сторону Росії. За словами диплома, якщо нібито на Москву чинитимуть тиск, вона "буде змушена" розмістити військову інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки.

Я не хочу нічого ні підтверджувати, ні спростовувати. Усе залежить від дій американських колег. Президент Росії багаторазово висловлювався, у тому числі і на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, по лінії російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямку провокування Росії та подальшого посилення військового тиску на нас,

– заявив Рябков.

Заступник глави МЗС Росії переконує, що Кремль нібито не хоче зростання напруги у відносинах з США. Саме тому, за його словами, "дипломати намагаються домовитися".

Переговори щодо "гарантій безпеки": головне

У грудні 2021 року у російському МЗС опублікували документ із "гарантіями безпеки", яких Кремль вимагав від Заходу. Серед пунктів – нерозширення НАТО і заборона Україні стати членом Альянсу.

У січня 2022 року відбулася низка переговорів щодо цього документу. Зокрема 10 січня у Женеві зустрілися представники США та Росії.

У Брюсселі 12 січня пройшли переговори НАТО з Росією. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що умови щодо нерозширення НАТО не прийме.

13 січня переговори з Росією відбулися в ОБСЄ.

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