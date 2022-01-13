Про це він повідомив главі українського Міністрества оборони Олексію Резнікову під час телефонної розмови. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Білого дому в четвер, 13 січня.
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Зазначається, що під час перемовин сторони порушили питання стягування військ Росії до кордонів.
Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи зусилля, що продовжуються, з нарощування потенціалу українських збройних сил шляхом надання допомоги в обороні,
– вказали у Білому домі.
Водночас очільники оборонних відомств Штатів і України висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та домовились про продовження тісної координації.
Війська Росії біля кордонів України
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