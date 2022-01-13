Про це міський голова української столиці повідомив у інтерв'ю журналісту британського Channel 4.

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Як солдат у минулому, я готовий захищати свою країну, її незалежність, територіальну цілісність,

– сказав мер Києва.

На уточнююче запитання, чи піде політик воювати на фронт, Віталій Кличко відповів: "Так, звичайно".

Міський голова столиці також зазначив, що Україні потрібна підтримка союзників, зокрема європейські держави повинні мати єдину позицію стосовно боротьби з агресією Росії.

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