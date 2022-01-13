Об этом мэр украинской столицы сообщил в интервью журналисту британского Channel 4.

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Как солдат в прошлом, я готов защищать свою страну, ее независимость, территориальную целостность,

– сказал мэр Киева.

На уточняющий вопрос, пойдет ли политик воевать на фронт, Виталий Кличко ответил: "Да, конечно".

Мэр столицы также отметил, что Украине нужна поддержка союзников, в частности европейские государства должны иметь единую позицию в отношении борьбы с агрессией России.

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