Такое заявление сделал Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности. 13 января он выступил с брифингом в Белом доме.

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Москва может наброситься на Украину с обвинениями

Салливан уверен, что Россия, если захочет, найдет надуманный повод для нового нападения на Украину. Речь, в частности, о диверсии, саботаже и информационных операциях. По его словам, американская разведка сейчас обрабатывает информацию о действиях Кремля.

Советник Байдена уточнил, что Москва может сфабриковать повод для вторжения. Государство-агрессор может цинично и необоснованно обвинить Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе. "Мы уже видели это в 2014 году", – отметил он.

Брифинг Салливана в Белом доме: смотрите видео​

В США говорят, что Россия может пойти на эскалацию

Ранее представитель США в ОБСЕ призвал готовиться к эскалации со стороны России. Майкл Карпентер подчеркнул, что в таком случае Москве грозят серьезные санкции. Чиновник отметил, что хотя Вашингтон и предпочитает дипломатические переговоры, ситуация может развиваться по-разному. Он констатировал, что Кремль продолжает скапливать свои силы у границ Украины. "Речь идет о десятках тысяч военных", – добавил Карпентер.

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