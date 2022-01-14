У США хочуть підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії. А також, за можливості, розірвати відносини держави-агресорки та Китаю.

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Пані-посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд повинна буде зустрітися із послом Росії Василем Небензею. Це буде серйозною перевіркою її навичок у дебатах.

США готують до потенційного протистояння

Сполучені Штати Америки вже обговорили із союзниками в Європі та Раді безпеки ООН військові дії Росії. Вони почали готуватися до публічного протистояння.

За інформацією ЗМІ, один із американських посадовців відзначив, що військова загроза Росії вдаряє в центр Статуту ООН. На його думку, треба звертати увагу на ймовірну кризу.

Росія – ізольована

Посадовець зауважив, що це покаже, наскільки Росія ізольована на світовій арені. Окрім цього, це дасть можливості США протистояти російській дезінформації.

Позиція США щодо агресії Росії

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