Звинувачення могли стосуватись подій на Сході України. Про це 14 січня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

До теми Росія хоче спровокувати Україну для конфлікту зі сторони Придністров'я, – розвідка

Штати оприлюднять дані розвідки про плани Кремля

Салліван заявив, що Кремль міг сфабрикувати підстави для того, щоб звинуватити державу в "підготовці неминучої атаки на російські сили на Сході України".

Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (Росія – 24 канал) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин,
– заявив Салліван.

До речі, раніше у США заявили – не думають, що Кремль зважився на військові дії проти України.

14 січня українська розвідка заявила, що Росія готує провокації проти своїх же військових. Кремль виношує хитрий план звинуватити потім у цих провокаціях Україну. Зокрема мовиться про провокації зі сторони Придністров'я.

Що цьому передувало

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