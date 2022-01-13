Про дії Україні у зв'язку зі загрозою повномасштабного вторгнення Росії повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

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Підготовки до того, що війна завтра, не ведуть

Секретар РНБО зауважив, що в Україні є чітко виписані процедури на випадок агресії. Країна пройшла всі необхідні підготовчі етапи.

На сьогодні прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає,

– заявив Данілов.

За його словами, якщо це буде завтра, то обов'язково щодо цього спілкуватимуться із суспільством. Адже дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які слід реагувати.

Наради щодо військ на кордоні проходять регулярно

Данілов також зазначив, що в накопичуванні російських військ на українському кордоні немає нічого непередбачуваного.

Окремо щодо можливого вторгнення Росії на територію України РНБО на засідання не збиралося. Однак щотижня проходять наради, на яких підсумовують та аналізують усю інформацію.

Данілов також розповів, що збираються розвідки, військові, служби безпеки й ще певні структури для обговорення ситуації. Загалом у цій групі працюють приблизно 18 людей.

Крім того, щодня про ситуацію доповідають Володимиру Зеленському.

Російські війська біля кордонів України: що відомо

Американські ЗМІ ще у жовтні 2021 року написали, що Росія стягнула війська до наших кордонів. Згодом розвідка повідомила про можливий напад у січні – лютому 2022 року.

Міжнародна спільнота пригрозила Москві потужними санкціями за подальшу ескалацію. У Кремлі ж відреагували традиційно, звинувативши в агресії Україну та Захід.

Згодом Володимир Путін заговорив про "гарантії безпеки", вимагаючи в НАТО та США не брати в Альянс с Україну.

10 січня у Женеві відбулись перемовини США та НАТО. Вони тривали понад 7 годин у закритому режимі. Врешті заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

12 січня у Брюсселі відбулись перемовини на рівні НАТО – Росія. Після них генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що переговори – непрості, адже між сторонами є великі розбіжності. Однак запевнив, що вимогу Росії там відкинули.

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