О действиях Украины в связи с угрозой полномасштабного вторжения России сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Подготовки к тому, что война завтра, не ведут

Секретарь СНБО отметил, что в Украине есть четко выписанные процедуры на случай агрессии. Страна прошла все необходимые подготовительные этапы.

На сегодня прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет,

– заявил Данилов.

По его словам, если это будет завтра, то обязательно по этому поводу будут общаться с обществом. Ведь очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые следует реагировать.

Совещания относительно войск на границе проходят регулярно

Данилов также отметил, что в накоплении российских войск на украинской границе нет ничего непредсказуемого.

Отдельно относительно возможного вторжения России на территорию Украины СНБО на заседание не собиралось. Однако еженедельно проходят совещания, на которых суммируют и анализируют всю информацию.

Данилов также рассказал, что собираются разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. Всего в этой группе работают примерно 18 человек.

Кроме того, ежедневно о ситуации докладывают Владимиру Зеленскому.

Российские войска у границ Украины: что известно

Американские СМИ еще в октябре 2021 года написали, что Россия стянула войска к нашим границам. Впоследствии разведка сообщила о возможном нападении в январе – феврале 2022 года.

Международное сообщество пригрозило Москве мощными санкциями за дальнейшую эскалацию. В Кремле же отреагировали традиционно, обвинив в агрессии Украину и Запад.

Впоследствии Владимир Путин заговорил о "гарантиях безопасности", требуя у НАТО и США не брать в Альянс Украину.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и НАТО. Они длились более 7 часов в закрытом режиме. В конце заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялись переговоры на уровне НАТО – Россия. После них генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что переговоры непростые, ведь между сторонами есть большие разногласия. Однако заверил, что требование России там отвергли.

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