У військові підрозділи Росії та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій. Про це попереджають українські розвідники.

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Росія задіяла Придністров'я

У 3 окремій мотострілковій бригаді так званих збройних сил Придністровського регіону Молдови 13 січня військові провели службову нараду.

Особовому складу при цьому довели, що чекають нібито на провокації від України. Вони начебто мають відбутися у районі населеного пункту Ковбасна, де розташовані артсклади оперативної групи російських військ.

Розпорядження про те, щоб привести бригади у вищі ступені бойової готовності, не було. Втім наголосили на готовності особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням,

– повідомляє Міноборони.