В военные подразделения России и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. Об этом предупреждают украинские разведчики.

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Россия задействовала Приднестровье

В 3-й отдельной мотострелковой бригаде так называемых вооруженных сил Приднестровского региона Молдовы 13 января военные провели служебное совещание.

Личному составу при этом доказывали, что ждут провокации от Украины. Они якобы должны произойти в районе населенного пункта Колбасна, где расположены артсклады оперативной группы российских войск.

Распоряжения о том, чтобы привести бригады в высшую степень боевой готовности, не было. Впрочем, отметили готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению,

– сообщает Минобороны.

Обратите внимание! Приднестровье – самопровозглашенное государство в Восточной Европе, которое международное сообщество признает частью Республики Молдова. В 2006 году был проведен референдум, на котором, по официальным данным, 98% были за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией. Результаты референдума не признали на международном уровне. Конфликт до сих пор заморожен.

Последние новости о Приднестровье

Россия для голосования в Госдуму осенью хотела открыть 27 участков в Приднестровье. Впрочем, молдавские власти не давали на это разрешения. Как отметили дипломаты, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду выступила на Генассамблее ООН в сентябре 2021 года. В своей речи она, среди прочего, обращалась к России. Санду уверяла Москву, что будет неизменно добиваться полного вывода военнослужащих России из Приднестровья. Впрочем, только мирным путём.

Соединенные Штаты Америки доставляли в Молдову первую часть военной техники стоимостью 5 миллионов долларов. Это могло якобы затормозить урегулирование конфликта в Приднестровье. Такое заявление делал представитель министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, как говорилось в российских СМИ.

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