В военные подразделения России и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. Об этом предупреждают украинские разведчики.
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Россия задействовала Приднестровье
В 3-й отдельной мотострелковой бригаде так называемых вооруженных сил Приднестровского региона Молдовы 13 января военные провели служебное совещание.
Личному составу при этом доказывали, что ждут провокации от Украины. Они якобы должны произойти в районе населенного пункта Колбасна, где расположены артсклады оперативной группы российских войск.
Распоряжения о том, чтобы привести бригады в высшую степень боевой готовности, не было. Впрочем, отметили готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению,
– сообщает Минобороны.
Последние новости о Приднестровье
- Россия для голосования в Госдуму осенью хотела открыть 27 участков в Приднестровье. Впрочем, молдавские власти не давали на это разрешения. Как отметили дипломаты, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы.
- Президент Молдовы Майя Санду выступила на Генассамблее ООН в сентябре 2021 года. В своей речи она, среди прочего, обращалась к России. Санду уверяла Москву, что будет неизменно добиваться полного вывода военнослужащих России из Приднестровья. Впрочем, только мирным путём.
- Соединенные Штаты Америки доставляли в Молдову первую часть военной техники стоимостью 5 миллионов долларов. Это могло якобы затормозить урегулирование конфликта в Приднестровье. Такое заявление делал представитель министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, как говорилось в российских СМИ.