В качестве плохого примера последствий таких уступок Кулеба привел Приднестровье. Этот регион является частью Молдовы, но фактически его контролируют российские войска.

Следует знать После разговора Байдена и Путина изменений в поведении России пока не видим, – МИД Украины

Уступки России – плохая идея

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Киев не пойдет на односторонние уступки Кремлю в вопросе Донбасса. Для этого есть много причин, но можно вспомнить хотя бы фактически оккупированное россиянами Приднестровье в Молдове.

Что показывает опыт Приднестровья

В 1992 году в этом регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт, активно подпитываемый Россией. И при этом она требовала у властей Молдовы прямого диалога с Тирасполем, объявленным столицей "ПМР" ("Приднестровской Молдавской Республики").

Во всем этом немало схожего с текущей ситуацией на Донбассе. Однако:

Тогда официальный Кишинев согласился на условия России и пошел на прямой диалог с марионетками России.

А в 1994 году Молдова провозгласила внеблоковый курс и отказалась от движения в НАТО.

Каков был результат этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

Министр убежден, что идея принудить на Украину каким-либо давлением на односторонние уступки России – необдуманная, и что такие шаги не сделают Владимира Путина миролюбивым.

О каком давлении на Украину речь? Например, и здание AP со ссылкой на источники писало, что США могут оказать давление на Украину, чтобы та официально согласилась на автономию Донбасса.

А тем временем:

В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной.

А президент Зеленский заверил, что даже после небольшой эскалации будут серьезные санкции к России.