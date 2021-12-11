Як поганий приклад наслідків таких поступок Кулеба навів Придністров'я. Цей регіон є частиною Молдови, але фактично його контролюють російські війська.
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Поступки Росії – погана ідея
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Київ не піде на односторонні поступки Кремлю у питанні Донбасу. Для цього є багато причин, та можна згадати бодай фактично окуповане росіянами Придністров'я у Молдові.
Що показує досвід Придністров'я
У 1992 році у цьому регіоні Молдови загострився збройний конфлікт, який активно підживлювала Росія. І при цьому вимагала у влади Молдови прямого діалогу з Тирасполем, який оголосили столицею "ПМР" ("Придністровської Молдавської Республіки").
У всьому цьому є чимало схожого з поточною ситуацією на Донбасі. Однак:
- Тоді офіційний Кишинів погодився на умови Росії і пішов на прямий діалог з маріонетками Росії.
- А у 1994 Молдова проголосила позаблоковий курс та відмовилася від руху до НАТО.
Яким був результат обидвох цих поступок? Три десятиріччя "замороженого" конфлікту та жодного врегулювання. Російські військові та зброя і донині залишаються у Придністровському регіоні Молдови,
– підсумував Дмитро Кулеба.
Міністр переконаний, що ідея примусити на Україну якимсь тиском до односторонніх поступок Росії – необдумана, і що такі кроки геть не зроблять Володимира Путіна миролюбним.
А тим часом:
- У Пентагоні заявили, що Росія й далі нарощує війська біля кордону з Україною.
- А президент Зеленський запевнив, що навіть через невелику ескалацію будуть серйозні санкції до Росії.
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