Як поганий приклад наслідків таких поступок Кулеба навів Придністров'я. Цей регіон є частиною Молдови, але фактично його контролюють російські війська.

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Поступки Росії – погана ідея

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Київ не піде на односторонні поступки Кремлю у питанні Донбасу. Для цього є багато причин, та можна згадати бодай фактично окуповане росіянами Придністров'я у Молдові.

Що показує досвід Придністров'я

У 1992 році у цьому регіоні Молдови загострився збройний конфлікт, який активно підживлювала Росія. І при цьому вимагала у влади Молдови прямого діалогу з Тирасполем, який оголосили столицею "ПМР" ("Придністровської Молдавської Республіки").

У всьому цьому є чимало схожого з поточною ситуацією на Донбасі. Однак:

Тоді офіційний Кишинів погодився на умови Росії і пішов на прямий діалог з маріонетками Росії.

А у 1994 Молдова проголосила позаблоковий курс та відмовилася від руху до НАТО.

Яким був результат обидвох цих поступок? Три десятиріччя "замороженого" конфлікту та жодного врегулювання. Російські військові та зброя і донині залишаються у Придністровському регіоні Молдови,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Міністр переконаний, що ідея примусити на Україну якимсь тиском до односторонніх поступок Росії – необдумана, і що такі кроки геть не зроблять Володимира Путіна миролюбним.

Про який тиск на Україну мова? Наприклад, видання AP із посиланням на джерела писало, що США можуть чинити тиск на Україну, щоб та офіційно погодилася на автономію Донбасу.

А тим часом:

У Пентагоні заявили, що Росія й далі нарощує війська біля кордону з Україною.

А президент Зеленський запевнив, що навіть через невелику ескалацію будуть серйозні санкції до Росії.

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