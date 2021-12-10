Так, Зеленський впевнений, що Україна об'єднала підтримку навколо себе. Тому Москву не оминуть санкції навіть при обмеженому нападі.

Важливо Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський

Готується серйозний пакет санкцій у разі будь-яких викликів. Навіть невеликої ескалації з боку Росії,

– запевнив президент.

Зеленський наголосив, що не всі країни думають про Україну. За його словами, через санкційну політику страждають інші держави, які думають про свій ринок та збут свого бізнесу. Президент додав, що у кожного свої ризики та інтереси.

Що відомо про потенційні санкції для Росії