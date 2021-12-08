Відповідну заяву зробив заступник помічника міністра оборони США у 2001 – 2005 роках Ян Бжезінський під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради.

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Необхідність рішучих дій через агресію Росії

Потрібно перейти від риторики до практичних дій. Факти є очевидними: Росія має наступальні сили, більше ніж 100 тисяч військових, танки, війська, артилерія, ракетні війська, кораблі, є можливість для швидкого удару,

– закликав Бжезінський.

Він наголосив, що Москва веде й активну інформаційну кампанію проти України. А також попросив не забувати, як швидко держава-агресорка у 2014 році захопила Крим.

Дії Росії, переконаний науковець, потребують комплексного підходу та відповіді.

Конкретні кроки, на які можуть піти щодо Москви

"На економічному фронті має бути потужний пакет санкцій проти Росії. І ми повинні сконкретизувати їх. Ми говоримо в загальних термінах, а треба говорити конкретно", – зазначив Бжезінський.

У приклад обмежень, на які може піти Захід, він назвав відключення Росії від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT, неможливість експортувати газ та нафту, неможливість отримувати кредити.

Бжезінський вважає, що певні економічні заходи можна використати вже тепер.

Затримати певні платежі за газ та нафту, або ж на декілька днів відключити Росію в плані попереджувального удару від SWIFT,

– пояснив він.

Крім того, на його думку, слід розглядати й військові кроки, які свідчитимуть, що у Заходу серйозні наміри підтримувати Україну: "Військова потуга у Заходу є. Якби ми завдали удару, він би був абсолютно руйнівним. Але це питання політичної волі і використання дипломатичних інструментів, які необхідні для стримування агресії Путіна".

Науковець вважає, що Україні слід надавати летальну оборонну зброю, аби вона могла ефективніше захищатися.

Що таке SWIFT Це – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Створена за бельгійським законодавством. Її членами є понад 10 тисяч організацій, зокрема приблизно тисяча корпорацій. За день через SWIFT проходить більш ніж мільйон транзакцій про грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери.

Можливість відключення Росії від SWIFT: що відомо

Розмови про те, що Росію хочуть відключити від SWIFT, з'явилися ще у грудні 2020 року. ЗМІ писали, що Байден мав намір піти на такий крок через масову хакерську атаку.

У Москві ж тоді відповіли, що створять альтернативну систему. Міністр закордонних справ Сергій Лавров стверджував, що країна повинна відходити від використання міжнародних платіжних систем.

Європарламент 29 квітня 2021 року ухвалив рішення, що відключить Росію від системи, якщо вона нападе на Україну.

6 грудня ЗМІ повідомили, що у США розглядають новий пакет антиросійських санкцій. Він може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT. Щоправда, остаточного рішення про обмеження ще не прийняли.

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