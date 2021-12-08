Соответствующее заявление сделал заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский во время онлайн-дискуссии Киевского Форума и Атлантического Совета.
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Необходимость решительных действий из-за агрессии России
Нужно перейти от риторики к действиям. Факты очевидны: Россия имеет наступательные силы, более чем 100 тысяч военных, танки, войска, артиллерия, ракетные войска, корабли, есть возможность для быстрого удара,
– призвал Бжезинский.
Он подчеркнул, что Москва ведет и активную информационную кампанию против Украины. А также попросил не забывать, как быстро государство-агрессор в 2014 году захватило Крым.
Действия России, убежден ученый, требуют комплексного подхода и ответа.
Конкретные шаги, на которые могут пойти в отношении Москвы
"На экономическом фронте должен быть мощный пакет санкций против России. И мы должны сконкретизировать их. Мы говорим в общих терминах, а надо говорить конкретно", – отметил Бжезинский.
В пример ограничений, на которые может пойти Запад, он назвал отключение России от системы международных межбанковских платежей SWIFT, невозможность экспортировать газ и нефть, невозможность получать кредиты.
Бжезинский считает, что определенные экономические меры можно использовать уже теперь.
Задержать определенные платежи за газ и нефть, или же на несколько дней отключить Россию в плане упреждающего удара от SWIFT,
– пояснил он.
Кроме того, по его мнению, следует рассматривать и военные шаги, которые будут свидетельствовать, что у Запада серьезные намерения поддерживать Украину: "Военная мощь у Запада есть. Если бы мы нанесли удар, он был бы совершенно разрушительным. Но это вопрос политической воли и использования дипломатических инструментов, которые необходимы для сдерживания агрессии Путина".
Ученый считает, что Украине следует предоставлять летальное оборонительное оружие, чтобы она могла эффективнее защищаться.
Что такое SWIFT
Это – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Создана по бельгийскому законодательству. Ее членами являются более 10 тысяч организаций, в том числе примерно тысяча корпораций. За день через SWIFT проходит более чем миллион транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах.
Возможность отключения России от SWIFT: что известно
- Разговоры о том, что Россию хотят отключить от SWIFT, появились еще в декабре 2020 года. СМИ писали, что Байден намеревался пойти на такой шаг из-за массовой хакерской атаки.
- В Москве же тогда ответили, что создадут альтернативную систему. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что страна должна отходить от использования международных платежных систем.
- Европарламент 29 апреля 2021 года принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину.
- 6 декабря СМИ сообщили, что в США рассматривают новый пакет антироссийских санкций. Он может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT. Правда, окончательного решения об ограничении еще не приняли.
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