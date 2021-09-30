Це може нібито загальмувати врегулювання конфлікту в Придністров'ї. Таку заяву зробив представник міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев, як мовиться у російських ЗМІ.

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За його словами, схожі кроки вписуються в загальну лінію Вашингтона і Брюсселя щодо втягування Молдови в євроатлантичні структури.

Вони навряд чи сприятимуть зміцненню довіри між берегами Дністра, додатково ускладнюючи і без того загальмований процес Придністровського врегулювання,

– наголосив Зайцев.

Він нагадав, що 26 вересня в Молдову прибула партія американської військової техніки на суму 5 мільйонів доларів.

Відзначимо! До кінця 2021 року США передадуть ще кілька партій військової техніки.

США постачають зброю у Молдову

Як мовиться на сайті Міноборони Молдови, американська техніка призначена для того, аби підвищити оперативну сумісність молдавської армії за участю в міжнародних миротворчих операцій.

Що таке Придністров'я? Це автономний регіон у Молдові, який проголосив себе нібито окремою державою. Водночас таке рішення ніхто не підтримав. На Придністров'ї перебуває понад 1 500 військових із Росії.

Наразі невідомо, про яку конкретну зброю мовиться. Посольство США в Кишиневі вважає, що США так допомагають модернізувати оборону Молдови, щоб захистити суверенітет країни.

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