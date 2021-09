Наталія Стеркул вивчає зовнішню політику Молдови, українсько-молдавські відносини, європейську інтеграцію. Також вона є кандидаткою політичних наук, доценткою молдавського державного університету. Зараз в Асоціації зовнішньої політики Молдови координує дослідження політики в Росії та Україні.

Про новий уряд і зовнішній порядок Молдови

Що означає нещодавнє формування уряду Молдови?

Новообрана президентка намагається створити свою команду з людей, яким довіряє. Взагалі прихід президентки пов'язаний з самим іміджем Майї Санду як непідкупної лідерки, готової навести порядок в Республіці Молдова.

І в зв'язку з цим підбір кадрів і призначення на посаду прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці з третьої спроби демонструє дуже послідовне застосування певних заходів, які видаються нашій президентці найбільш важливими.

Ми бачимо зараз призначення виключно непідкупних людей, яким довіряє і може довіряти пані Президент. Формування уряду і проведення дострокових виборів теж зіграли ключову роль – оскільки це було цільове завдання Майї Санду. Воно полягало в тому, щоб зібрати уряд, за допомогою якого вона може просувати свій порядок денний.

Наталія Гаврилиця користується підтримкою населення в контексті реформування країни згідно з європейським порядком денним. Це стосується закінчення розпочатих раніше реформ, у тому числі системи юстиції. Після того як був Кабінет Міністрів, стрімко почалися обговорення щодо прийняття низки законів і поправок у сфері юстиції.



Це все було в настільки швидкому режимі, що викликало шквал критики. Представники громадянського суспільства апелювали до того, що подібні поправки і прийняття законів повинні відбуватися відкрито. Реформа юстиції є ключовою, якщо ми говоримо про центри з боротьби з корупцією, то тут має бути узгодженість і розуміння.

Низку законів нова влада намагається підлаштувати під себе – що загалом неприпустимо. Так як буква закону є першорядною. І тут виникає питання: наскільки нова влада прислухатиметься до громадянського суспільства.

Як візит Дмитра Козака вплинув на зовнішню політику Молдови?

Майя Санду завжди відкрито декларувала той факт, що вона буде наполегливо працювати в напрямку вибудовування форматів роботи з Російською Федерацією відповідно до національних інтересів Республіки Молдова. Основне завдання – це налагодження торгівельно-економічної взаємодії і тих ключових областей, де є взаємний інтерес.

Проте є і питання придністровської проблематики, є питання виведення військ і вивезення амуніції та боєприпасів, які зберігаються на складах. Відтак, відповідно до заяв президентки Молдови, активізувалася робота з досягнення поставлених цілей.

Що таке Придністровський конфлікт На початку 1990-х на території регіону Придністров'я виникла невизнана республіка (ПМР). Це сталося завдяки військово-політичній допомозі Москви. У 1992 році було силове протистояння між молдавською армією і силами Придністров'я, а фактично з'єднаннями російської армії. З того моменту Придністров'я стало одним із заморожених конфліктів на пострадянському просторі. А на самій території невизнаної держави досі перебуває 14-та російська армія. Місцеве населення значною мірою має російське громадянство.

Той факт, що вона буквально відразу після формування уряду запросила Дмитра Козака, демонструє готовність до діалогу.

Інша справа – це символічне значення цього візиту, де Москва показала своє бажання дружити і співпрацювати з Кишиневом. Але при цьому Козак дуже чітко позначив, що питання, які стосуються придністровського врегулювання – це, перш за все, внутрішня справа Республіки Молдова і невизнаного Придністров'я.

Точно так само, як вони це роблять щодо України, коли говорять про "громадянську війну". Тому тут підходи залишаються незмінними.

Яка зараз позиція Кишинева стосовно Придністров'я?

Проводяться певні заходи з реінтеграції, є програми, проекти і так далі. Триває повернення у правове поле Лівобережжя Дністра. Пандемія також додає складнощів, які роблять пріоритетними соціально-економічні моменти в поточному порядку денному. Основні питання відносно реінтеграції, думаю, надійдуть у майбутньому.

Більшою мірою в Придністров'ї все залежить від російської сторони. Бажання чи небажання виведення цих військ і амуніції грає тут першорядне значення.

Про асоційоване тріо

Що ви думаєте про асоційоване тріо?

Я думаю, що такого роду регіональні ініціативи є досить перспективними. Деякі експерти кажуть, що тріо може залишитися просто дипломатичною ініціативою.

Як на мене, асоційоване тріо – це спроба близького союзу віднестися до тих своїх плодів, які вони отримали у рамках Східного партнерства. Бажаючи при цьому мати потенційних партнерів в цьому ключі.

Україна, Грузія і Республіка Молдова, будучи асоційованими членами ЄС, мають найбільшу цінність. У той же час Вірменія, Азербайджан і Білорусь – не настільки перспективні в цьому напрямку.

Бачимо результати про всю фінансову та матеріально-технічну допомогу Євросоюзу в рамках розвитку програми Східного партнерства. Інша справа – як кожна держава по-своєму скористалася цією допомогою.

Тому асоційоване тріо – це спроба отримати результат від досягнень по Східному партнерству. Продовжувати далі курс європейської інтеграції, модернізації та реформування держав, прискорювати їх інтеграційні процеси – думаю, це може бути досить успішним в майбутньому.

Як це тріо сприймає керівництво Молдови?

Дана ініціатива була використана широкими колами нинішніх владних структур. Якщо говорити про Майю Санду та її команду, то вони зацікавлені в просуванні проєвропейського порядку денного.

Це хороша можливість і прекрасна платформа для майбутніх регіональних ініціатив. Просування спільних проектів, в першу чергу, з питань безпеки.

А ось опозиція і колишня влада Молдови зустріли тріо досить негативно. Пан Додон навіть робив заяви, що формується пояс проти Російської Федерації. Що це дуже небезпечна ініціатива, яка несе загрози безпеці. Було відсилання і до нейтралітету Республіки Молдова – те, що робить Україна і Грузія, – це зрозуміло. Однак Молдові не пасує бути в числі поясу проти Росії.

Про стосунки з Україною, євроінтеграцію та НАТО

Яким чином зараз відбувається євроінтеграція Молдови?

У нас ключове завдання – це імплементація положень Асоціації з Європейським Союзом, створення зони вільної торгівлі з ЄС, реформа юстиції, боротьба з корупцією. Також ключова роль полягає в отриманні фінансової допомоги з боку Брюсселя.

На якому рівні розвиток відносин Молдова – ЄС У червні 2014 року Молдова підписала угоду про Асоціацію з ЄС. 1 липня 2016 року документ набув чинності. Громадяни Молдови з 2014 року можуть подорожувати без візи в країни Шенгенської зони при наявності біопаспорта. За президентства соціаліста Ігоря Додона (2016 – 2020) були наміри анулювати угоду. В результаті корупційних скандалів та дій Додона двічі (2015 – 2016; 2018 – 2019) було заморожено надання фінансової допомоги від Євросоюзу. Водночас за період 2016 – 2020 років торгівля між ЄС та Молдовою зросла на 22%. У 2020 році Єврокомісія надала Молдові 127 мільйонів євро допомоги для подолання наслідків коронавірусу. У червні 2021 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про те, що Молдова отримає 600 мільйонів євро до 2024 року.

Ті самі питання цифровізації, ті самі питання підвищення рівня життя населення.

Ключове для проєвропейських партій зараз – це створення умов розвитку для громадян, отримання благ населенням насамперед. Ось на цьому робиться основний акцент.

Той факт, що ми зарекомендували себе як корумпована держава, де політична еліта загрузла в корупції... Хотілося б почати нову главу розвитку країни без усього цього.

Загалом, є дуже багато роботи. Сподіваємося, що новообрана команда зробить все можливе. Тому що коли у Майї Санду тепер є більшість, то в разі провалу політики матимемо тотальну поляризацію суспільства. Розпад на різні сегменти буде лихом.

Як впливає зараз китайський фактор на Молдову?

У нас Китай не є пріоритетним напрямком, та дуже часто можна зустріти, коли ми говоримо про Російську Федерацію, є загрози безпеці. Зокрема, коли йдеться про гібридні загрози, виклики, які стояли перед медіа, особливо в умовах коронавірусу. Було дуже багато вкидань у медійну сферу – в тому числі і китайською стороною, що підживлювала дезінформаційні потоки.

У цьому сенсі є прив'язка до Росії. Але немає негативного ставлення, тому що Китай не є для нас пріоритетом. Хоча китайські товари є скрізь, і Молдова тут не виняток. У сучасному глобальному світі це нормально, що є така співпраця.

А як буде розвиватися протистояння США і Китаю – тоді подивимося на майбутнє цих відносин. Чи буде тісніше зближення Росії і Китаю? Це теж важливе питання. Та наш пріоритет розвитку – це європейський вектор.

Які енергетичні виклики зараз стоять перед Молдовою?

Питання енергоресурсів зараз дуже болюче, тому що ми залежні від Росії. Плюс у Молдови – великий зовнішній борг з придністровського боку перед "Газпромом". Поки все залишається на стадії обробки і розмов.

Втім, створюються нові форми співпраці, – зокрема, є можливості закачування в українські резервуари з метою зберігання і використання в зимовий період.

з метою зберігання і використання в зимовий період. Є напрямки співпраці з Румунією – будівництво трубопроводів, електростанцій, модернізація інфраструктури. Однак це все ж дуже трудомісткі питання, які потребують часу, сил, вкладень.

Незважаючи на спроби конструктивного підходу, імплементації Третього енергетичного пакету Республікою Молдова, залишаються питання залежності від Росії.

Яким ви бачите майбутнє україно-молдавських відносин?

Наші країни є сусідами, тому можна побачити позитивну і конструктивну динаміку розвитку відносин. Не без частки критики, не без складнощів, але зараз вони є досить продуктивними.

У 2014 році Молдова підтримала Україну, і почалася активна фаза співпраці у сфері безпеки. Це є визначальним елементом, коли відбулося зближення позицій наших держав. Україна переглянула свої підходи щодо придністровської проблематики.

