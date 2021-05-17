Україна, Грузія і Молдова заснували "Асоційоване тріо" для вступу в ЄС
Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови 17 травня підписали тристоронній меморандум "Асоційоване тріо". Він передбачає початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Що відомо про "Асоційоване тріо"
Нова ініціатива дозволить державам ефективніше рухатися шляхом європейської інтеграції. Документ підписав український очільник МЗС Дмитро Кулеба, його грузинський колега Давид Залкаліані та молдовський – Ауреліу Чокой.
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"Асоційоване тріо" – це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейської інтеграції для наших трьох країн-партнерів. Немає альтернативи також і для Європи, вона повинна сприймати наші країни як серйозний проєкт щодо забезпечення миру і процвітання в Європі,
– заявив Кулеба.
Новий майданчик взаємодії включає 3 основні елементи:
- структурування консультацій щодо європейської інтеграції між міністерствами закордонних справ;
- спільні дипломатичні ініціативи у діалозі з інституціями ЄС і країнами-членами;
- координацію позицій у рамках формату "Східного партнерства".
Кулеба наголосив, що виходячи з серйозних безпекових викликів перед трьома країнами, формат "Асоційованого тріо" також підтримувати стабільність у регіоні.
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