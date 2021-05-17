Міністри закордонних справ України, Грузії і Молдови 17 травня підписали тристоронній меморандум "Асоційоване тріо". Він передбачає початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції.

Що відомо про "Асоційоване тріо"

Нова ініціатива дозволить державам ефективніше рухатися шляхом європейської інтеграції. Документ підписав український очільник МЗС Дмитро Кулеба, його грузинський колега Давид Залкаліані та молдовський – Ауреліу Чокой.

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"Асоційоване тріо" – це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейської інтеграції для наших трьох країн-партнерів. Немає альтернативи також і для Європи, вона повинна сприймати наші країни як серйозний проєкт щодо забезпечення миру і процвітання в Європі,

– заявив Кулеба.

Новий майданчик взаємодії включає 3 основні елементи:

структурування консультацій щодо європейської інтеграції між міністерствами закордонних справ;

спільні дипломатичні ініціативи у діалозі з інституціями ЄС і країнами-членами;

координацію позицій у рамках формату "Східного партнерства".

Кулеба наголосив, що виходячи з серйозних безпекових викликів перед трьома країнами, формат "Асоційованого тріо" також підтримувати стабільність у регіоні.

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