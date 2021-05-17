Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" для вступления в ЕС
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы 17 мая подписали трехсторонний меморандум "Ассоциированное трио". Он предусматривает начало усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.
Источник:Интерфакс-Украина
Что известно об "Ассоциированном трио"
Новая инициатива позволит государствам эффективнее двигаться по пути европейской интеграции. Документ подписал украинский глава МИД Дмитрий Кулеба, его грузинский коллега Давид Залкалиани и молдавский – Аурелиу Чоко.
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"Ассоциированное трио" – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров. Нет альтернативы и для Европы, она должна воспринимать наши страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе,
– заявил Кулеба.
Новая площадка взаимодействия включает 3 основных элемента:
- структурирование консультаций касательно европейской интеграции между министерствами иностранных дел;
- совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами;
- координацию позиций в рамках формата "Восточного партнерства".
Кулеба отметил, что исходя из серьезных вызовов безопасности перед тремя странами, формат "Ассоциированного трио" также будет поддерживать стабильность в регионе.
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