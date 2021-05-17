Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы 17 мая подписали трехсторонний меморандум "Ассоциированное трио". Он предусматривает начало усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.

Что известно об "Ассоциированном трио"

Новая инициатива позволит государствам эффективнее двигаться по пути европейской интеграции. Документ подписал украинский глава МИД Дмитрий Кулеба, его грузинский коллега Давид Залкалиани и молдавский – Аурелиу Чоко.

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"Ассоциированное трио" – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров. Нет альтернативы и для Европы, она должна воспринимать наши страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе,

– заявил Кулеба.

Новая площадка взаимодействия включает 3 основных элемента:

структурирование консультаций касательно европейской интеграции между министерствами иностранных дел;

совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами;

координацию позиций в рамках формата "Восточного партнерства".

Кулеба отметил, что исходя из серьезных вызовов безопасности перед тремя странами, формат "Ассоциированного трио" также будет поддерживать стабильность в регионе.

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