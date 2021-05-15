Украина надеется, что Евросоюз вскоре пересмотрит политику соседства относительно всех стран Восточной Европы. Необходимо создать новые форматы и возможности.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишина рассказала: страны ЕС понимают, что сейчас есть потребность в новой политике соседства. Она сможет создать другие форматы и возможности для стран, которые стремятся к вступлению или более тесной интеграции.

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Стефанишина отметила, что Украина стала первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямой доступ к внутреннему рынку ЕС.

По словам вице-премьера, речь о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Стефанишина заметила: это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина.

Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет создан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству,

– заметила Стефанишина.

Детали от вице-премьера