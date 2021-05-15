Україна сподівається, що Євросоюз вже невдовзі перегляне політику сусідства щодо усіх країн Східної Європи. Необхідно створити нові формати та можливості.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина розповіла: країни ЄС розуміють, що наразі є потреба у новій політиці сусідства. Вона зможе створити інші формати та можливості для країн, які прагнуть вступу чи тіснішої інтеграції.

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Стефанішина зауважила, що Україна стала першою країною Східної Європи, яка розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку ЄС.

За словами віцепрем'єрки, мовиться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Стефанішина зауважила: це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який було розпочато в останні роки з такими країнами Східної Європи, як Україна.

Ми очікуємо, що в 2022 році Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи; що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України і Молдови, країн, які прагнуть членства,

– зауважила Стефанішина.

Деталі від віцепрем'єрки