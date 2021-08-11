Заступник глави адміністрації Путіна розповів, що їхня розмова із президенткою Молдови вийшла "конструктивна та доброзичлива".
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Про що говорили
За словами Козака, обговорили весь перелік двосторонніх питань. Домовилися про співпрацю і початок діалогу на міжвідомчому рівні щодо тем, які викликають занепокоєння у Молдови та Росії.
Теми розмови:
- Придністров'я,
- утилізація боєприпасів,
- співпраця з питань взаємної торгівлі,
- безмитна торгівля і зняття обмежень,
- газова проблема.
Будемо дружити точно. І співпрацювати точно,
– зазначив Козак.
Санду хотіла поговорити з Путіним
Раніше президентка Молдови заявляла, що має намір поговорити з російським колегою Володимиром Путіним про виведення військ з Придністров'я. Крім того, збираються підняти й інші теми.
Також з Путіним Санду хотіла обговорити ті ж питання, що й з Козаком.