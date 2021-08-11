Заступник глави адміністрації Путіна розповів, що їхня розмова із президенткою Молдови вийшла "конструктивна та доброзичлива".

Читайте також Санду хоче поговорити з Путіним про виведення російських військ з Придністров'я

Про що говорили

За словами Козака, обговорили весь перелік двосторонніх питань. Домовилися про співпрацю і початок діалогу на міжвідомчому рівні щодо тем, які викликають занепокоєння у Молдови та Росії.

Теми розмови:

Придністров'я,

утилізація боєприпасів,

співпраця з питань взаємної торгівлі,

безмитна торгівля і зняття обмежень,

газова проблема.

Будемо дружити точно. І співпрацювати точно,

– зазначив Козак.

Санду хотіла поговорити з Путіним

Раніше президентка Молдови заявляла, що має намір поговорити з російським колегою Володимиром Путіним про виведення військ з Придністров'я. Крім того, збираються підняти й інші теми.

Також з Путіним Санду хотіла обговорити ті ж питання, що й з Козаком.