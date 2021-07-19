Санду розповіла, якщо зустрінеться з Путіним, підійматиме економічні та торгові питання. Наприклад, експорт молдавської продукції в Росію за договором, який є в межах СНД.

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Також Санду відзначила питання соціального забезпечення та захисту громадян Молдови, які працюють в Росії.

Тема Придністров'я

За словами Санду, у темі Придністров'я дуже важливі питання – вивезення боєприпасів і виведення російських військ.

Що стосується вирішення конфлікту, я вважаю, що воно повинно бути вироблено тут, в країні. І потім вже це рішення повинно обговорюватися і з тими, хто бере участь в форматі 5 + 2,

– сказала президентка.

Зауважимо, раніше Санду наголосила, що має намір шукати мирні шляхи врегулювання конфлікту у Придністров'ї. Вона відзначила, що жителі регіону є повноправними громадянами Молдови.