Жителі Придністров'я – повноцінні громадяни Молдови, – Санду про врегулювання конфлікту
Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що має намір шукати мирні шляхи врегулювання конфлікту у Придністров'ї. Цю тему глава держави зачепила у розмові з очільницею ОБСЄ Анн Лінде.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про результати переговорів Санду проінформувала в соцмережах.
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Жителі Придністров'я є повноправними громадянами Молдови, ми зробимо все для захисту їх інтересів і вирішення проблем, з якими стикаються жителі обох берегів Дністра,
– підкреслила Санду.
Актуальні питання врегулювання конфлікту у Придністров'ї:
- забезпечення основних прав і свобод людини на лівому березі Дністра, включаючи право на вільне пересування;
- контроль за пандемічною ситуацією в регіоні;
- перезапуск переговорного процесу;
- необхідність відстежувати повсякденні проблеми.
Також Санду з Лінде обговорила взаємини Кишинева та Стокгольма, адже саме Швеція, за словами президентки Молдови, є одним з найбільших донорів її батьківщини.
Що Санду раніше казала про придністровське питання?
Ще до президентства політикиня зазначала, що Росія має вивести війська з Придністров'я. Кремль одразу відреагував на це і заявив, що це може загрожувати Молдові. Вже після вступу на посаду, Санду зауважила, що хоче налагодити добрі відносини з Росією, проте одне з питань переговорів таки стосуватиметься Придністров'я.
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