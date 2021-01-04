Новоспечена президентка Молдови Майя Санду має досить серйозний порядок денний щодо Росії. А результатом цього має стати встановлення "добрих взаємин" між Кишиневом і Москвою.

Які взаємини з Росією хоче мати Санду

Як заявила молдовська президентка, офіційний Кишинів має багато питань, над якими слід працювати. Про це Санду розповіла у коментарі DW.

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“По-перше, торгівля, щоб повністю відновити наш експорт у Росію. Це і проблеми людей, які там працюють. Ми знаємо, що багато молдован працює у Росії", – зауважила вона.

За її словами, Молдові потрібно створити добрі умови для цих людей, а також вирішити питання їхнього соціального забезпечення.

"І, звичайно, є проблема Придністровського конфлікту. Тобто, це найсерйозніші речі на порядку денному", – підкреслила Санду.

Також політикиня прокоментувала вітання з Новим роком від свого російського колеги Володимира Путіна. На її думку, це нормально, що між двома країнами, які хочуть, аби у них були добрі відносини, є такі привітання.

Я сподіваюсь, у нас будуть добрі відносини між Республікою Молдова та Росією. І я, зі свого боку, зроблю все можливе, щоб ми могли вирішити ті питання, про які я говорила,

– зазначила президент Молдови.

Щодо гострої реакції Росії на її слова про виведення російських військ з території Придністров'я, Санду каже, що "це завжди так і відбувається".

"Є позиція Республіки Молдова та є позиція Москви. Мене запитали, якою є позиція нашої країни, і я відповіла. Вони відповіли своєю позицією, і зараз потрібно сісти та знайти рішення з цього питання", – констатувала молдовська лідерка.

До речі Санду готова здійснити офіційний візит у Москву й обговорити придністровський конфлікт

Санду очолила Молдову: головне

1 листопада у країні пройшли вибори президента. Перемогу на них як у першому, так і в другому турах здобула Майя Санду.

Згідно з даними ЦВК Молдови, за Санду свої голоси віддали 943 006 виборців. Це майже 58%.

24 грудня відбулася інавгурація. На ній Санду виголосила кілька слів українською.

12 січня Санду має відвідати Україну. Це буде її перший закордонний візит на посаді президента Молдови.

З біографією Майї Санду можете ознайомитися за цим посиланням.