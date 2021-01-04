Новоиспеченный президент Молдовы Майя Санду имеет достаточно серьезную повестку дня в отношении России. А результатом этого должно стать установление "хороших взаимоотношений" между Кишиневом и Москвой.

Какие взаимоотношения с Россией хочет иметь Санду

Как заявила молдавский президент, официальный Кишинев имеет много вопросов, над которыми следует работать. Об этом Санду рассказала в комментарии DW.

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"Во-первых, торговля, чтобы полностью восстановить наш экспорт в Россию. Это и проблемы людей, которые там работают. Мы знаем, что много молдован работает в России", – отметила она.

По ее словам, Молдове нужно создать хорошие условия для этих людей, а также решить вопрос их социального обеспечения.

"И, конечно, есть проблема Приднестровского конфликта. То есть, это самые серьезные вещи на повестке дня", – подчеркнула Санду.

Также политик прокомментировала поздравление с Новым годом от своего российского коллеги Владимира Путина. По ее мнению, это нормально, что между двумя странами, которые хотят, чтобы у них были хорошие отношения, есть такие поздравления.

Я надеюсь, у нас будут хорошие отношения между Республикой Молдова и Россией. И я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы мы могли решить те вопросы, о которых я говорила,

– отметила президент Молдовы.

Относительно острой реакции России на ее слова о выводе российских войск с территории Приднестровья, Санду говорит, что "это всегда так и происходит".

"Есть позиция Республики Молдова и есть позиция Москвы. Меня спросили, какова позиция нашей страны, и я ответила. Они ответили своей позицией, и сейчас нужно сесть и найти решение по этому вопросу", – констатировала молдавский лидер.

Кстати Санду готова совершить официальный визит в Москву и обсудить приднестровский конфликт

Санду возглавила Молдову: главное

1 ноября в стране прошли выборы президента. Победу на них как в первом, так и во втором турах одержала Майя Санду.

Согласно данным ЦИК Молдовы, за Санду свои голоса отдали 943 006 избирателей. Это почти 58%.

24 декабря состоялась инаугурация. На ней Санду произнесла несколько слов на украинском.

12 января Санду должна посетить Украину. Это будет ее первый зарубежный визит на посту президента Молдовы.

С биографией Майи Санду можете ознакомиться по этой ссылке.