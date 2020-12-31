Путин 31 декабря поздравил с Рождеством и Новым годом Байдена, Трампа, Лукашенко, Эрдогана и большинство других мировых лидеров государств и международных организаций. Однако и словом не обмолвился о Грузии и Украине.

Путин опубликовал поздравления с Новым годом для мировых лидеров

Избранного президента США Джо Байдена лидер России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом, выразил надежду на тесное сотрудничество стран, а Дональду Трампу пожелал здоровья и бодрости. Об этом свидетельствует сообщение на официальном сайте Кремля , опубликованное 31 декабря.

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Кроме США, Путин вспомнил в своем поздравлении прежде всего те страны, которые были в Советском Союзе (по которому президент России, очевидно, сильно ностальгирует):

Азербайджан и президента Ильхама Алиева (ему Путин выразил радость, что в такой непростой год удалось удержать хорошие отношения).

Армению и президента Армена Саркисяна (пожелал трудности и тяготы оставить в уходящем году).

Беларусь и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко (напомнил о необходимости укрепления Союзного государства ).

Азиатские страны, которые когда-то были в СССР (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

И даже Молдову с ее проевропейски настроенным новым президентом Майей Санду (максимально нейтрально, только с упоминанием о надежде на сотрудничество).

Порцию поздравлений получили также Аргентина, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Китай , Канада, Израиль, Корея, Куба, Монако, Сербия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония.

Примечательно, что вспомнил глава России и Папу Римского, Великобританию в лице королевы Елизаветы II и премьера Бориса Джонсона, Венесуэлу в лице диктатора Мадуро и Сирию в лице диктатора Асада.

Отдельное приветствие получил Эрдоган , президент Турции. Путин "с удовлетворением отметил поступательное развитие российско-турецких отношений на всех ключевых направлениях".

Поздравил Путин и международные организации (ООН, МВФ, МОК, ФИФА и УЕФА, международные федерации дзюдо и хоккея с шайбой), а еще и ряд бывших глав государств. Но во всем этом большом перечне так и не нашлось места Владимиру Зеленскому .

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В поздравлении Путина не упомянули ни словом Украину

Владимир Путин поздравил почти всех лидеров бывших стран СССР, за исключением Украины, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Об Украине и президенте Владимире Зеленском, как и о странах Балтии, не упомянуто ни слова.

А вот вместо Грузии Путин решил поздравить непризнанные Абхазию и Южную Осетию, которые являются частью Грузии, и фактически оккупированы российскими войсками.