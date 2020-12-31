Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом, но не упомянул Зеленского
Путин 31 декабря поздравил с Рождеством и Новым годом Байдена, Трампа, Лукашенко, Эрдогана и большинство других мировых лидеров государств и международных организаций. Однако и словом не обмолвился о Грузии и Украине.
Путин опубликовал поздравления с Новым годом для мировых лидеров
Избранного президента США Джо Байдена лидер России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом, выразил надежду на тесное сотрудничество стран, а Дональду Трампу пожелал здоровья и бодрости. Об этом свидетельствует сообщение на официальном сайте Кремля, опубликованное 31 декабря.
Обратите внимание Кремль оскорблен: почему Запад никогда не признает Россию равной себе
Кроме США, Путин вспомнил в своем поздравлении прежде всего те страны, которые были в Советском Союзе (по которому президент России, очевидно, сильно ностальгирует):
- Азербайджан и президента Ильхама Алиева (ему Путин выразил радость, что в такой непростой год удалось удержать хорошие отношения).
- Армению и президента Армена Саркисяна (пожелал трудности и тяготы оставить в уходящем году).
- Беларусь и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко (напомнил о необходимости укрепления Союзного государства).
- Азиатские страны, которые когда-то были в СССР (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).
- И даже Молдову с ее проевропейски настроенным новым президентом Майей Санду (максимально нейтрально, только с упоминанием о надежде на сотрудничество).
Порцию поздравлений получили также Аргентина, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Китай, Канада, Израиль, Корея, Куба, Монако, Сербия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония.
Примечательно, что вспомнил глава России и Папу Римского, Великобританию в лице королевы Елизаветы II и премьера Бориса Джонсона, Венесуэлу в лице диктатора Мадуро и Сирию в лице диктатора Асада.
- Отдельное приветствие получил Эрдоган, президент Турции. Путин "с удовлетворением отметил поступательное развитие российско-турецких отношений на всех ключевых направлениях".
Поздравил Путин и международные организации (ООН, МВФ, МОК, ФИФА и УЕФА, международные федерации дзюдо и хоккея с шайбой), а еще и ряд бывших глав государств. Но во всем этом большом перечне так и не нашлось места Владимиру Зеленскому.
Интересная мысль Путин заинтересован: когда состоится нормандский саммит и изменит ли он ситуацию на Донбассе?
В поздравлении Путина не упомянули ни словом Украину
Владимир Путин поздравил почти всех лидеров бывших стран СССР, за исключением Украины, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии.
- Об Украине и президенте Владимире Зеленском, как и о странах Балтии, не упомянуто ни слова.
- А вот вместо Грузии Путин решил поздравить непризнанные Абхазию и Южную Осетию, которые являются частью Грузии, и фактически оккупированы российскими войсками.
Советуем прочитать Путин обиделся на Зеленского: Песков рассказал, в чем причина
Поделиться новостью