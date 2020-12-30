Российский президент предложил западу "жить дружно". На своей пресс-конференции он заявил, что "Россия белая и пушистая, а Запад сам виноват в эскалации". Многие сочли, что тем самым российский президент посылает сигнал Джо Байдену о готовности к переговорам.

Россия – не более чем региональный игрок

Впрочем, такие сигналы не новы. После победы Дональда Трампа у Москвы тоже были надежды на отмену санкций. Об этом – в видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

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Но после инаугурации Трамп заявил, что санкции с России могут быть сняты в обмен на ядерное разоружение. Лучшая иллюстрация того, как выглядит "крушение надежд".

В этом, кстати, и состоит проблема Москвы. Она раз за разом надеется, что в Вашингтоне с ней будут вести переговоры на равных. Что США воспринимают Кремль как равноценного переговорщика. А это не так.

Мы наблюдаем классическую историю про оптику. Когда Москва смотрит в зеркало, то видит там сверхдержаву. Она видит в отражении империю, достойную того, чтобы сидеть в мировом президиуме и решать вместе с другими сверхдержавами судьбы мира.

Вдобавок она искренне убеждена, что ее судьба – быть равной остальным: по степени влияния, авторитету и значимости. А с точки зрения остального мира, Россия – это не более чем региональный игрок, способный быть полезным в решении локальных задач.

Примерно такой же как Турция, только с ядерным боекомплектом. И все амбиции Москвы на участие в решении вопросов, с нею напрямую не связанных, вызывают недоумение.

Более того – в мировых столицах вызывают недоумение и попытки Москвы определять будущее тех стран, которые ее окружают. Как, например, Украины.

Главная претензия Кремля к США

Именно эта разница между собственным самоощущением Москвы и тем, как ее видят мировые столицы, становится причиной жесткой фрустрации в Кремле. Которая время от времени прорывается в публичных выступлениях первых лиц в России.

И главная претензия Кремля к администрациям Обамы и Трампа была точно такой же – обида за нежелание признать Москву "равной". Обида за то, что Украина в Вашингтоне воспринимается как независимое государство, имеющее право само определять свое будущее.

А не как "сфера влияния" России, на которую Кремль имеет полное и никому не подотчетное право. И всякий раз, когда в западных столицах проходят выборы, Москва ждет, что на них победят люди, готовые признать Россию "равноценным партнером".

Игроком, имеющим право на собственную сферу влияния. Страной, способной общаться с грандами на равных. Государством, имеющим право голоса в вопросах, которые касаются других.

Кстати, и победа Дональда Трампа в свое время транслировалась в Москве как торжество сил, готовых смотреть реальности в глаза. Как победа лагеря, признающего за Кремлем право определять будущее бывших колоний.



45 американский президент Дональд Трамп / Фото Getty images

И уж коли у Кремля есть такое право, то сохранять санкции, введенные за "принуждение к лояльности" своенравной соседней республики, неблагоразумно.

Попытка Путина взять реванш

Но затем Трамп сказал, что санкции могут быть отменены лишь в обмен на ядерное разоружение. И это звучит лишь как еще одно подтверждение того, что Вашингтону от Москвы нужно не "равноценное партнерство" и не "совместное политбюро".

А лишь сокращение потенциальных рисков, которые несет в себе ядерный боезапас Москвы. Что санкции готовы отменить не потому, что они изначально ошибочны, а лишь разменяв их на очередную порцию уступок от Кремля.

И глупо ждать от администрации куда более опытного Джо Байдена, что его политика будет политикой умиротворения. В конце концов, он собственными глазами наблюдал победу запада в Холодной войне с Россией.

И все, что происходит теперь для него – это лишь попытка проигравшей стороны взять реванш. В этом и состоит проблема Москвы. Она может сколько угодно надеяться на то, что "западные партнеры" признают ее равной себе.

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Но всякий раз она обречена сталкиваться с тем, что в глазах всего мира Россия – лишь небольшая по значению и влиянию страна, главным содержанием которой служат углеводороды и ядерное оружие. Должно быть это чрезвычайно обидно.