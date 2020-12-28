Владимир Зеленский обвинил СССР в общей ответственности с Третьим Рейхом за развязывание Второй мировой войны. Дмитрий Песков признался, что эти слова главы Украины "сильно резанули слух и сердце" Владимиру Путину.

Путин обиделся на Зеленского

"Сильно резанули по сердцу", – так Дмитрий Песков охарактеризовал слова Президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне. Об этом пресс-секретарь главы России Владимира Путина заявил в эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 1", пишет 24 канал.

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Слова Зеленского, мол, оскорбили не только Путина, но и ветеранов войны и их потомков, которых и "в Украине очень много".

Поэтому Песков назвал эти слова "огромной ошибкой", еще и сделанной в год 75-летия победы во Второй мировой войне.

Которую россияне, к слову, до сих пор путают с "Великой отечественной" – это термин, в рамки коего советские историки вынесли противостояния сталинского СССР и гитлеровской Германии.

Какие слова Зеленского оскорбили Путина

Стоит заметить, что здесь не говорится о каком-то недавнем заявлении. Это Зеленский говорил еще в январе, когда поддержал Польшу в идеологическом противостоянии с Россией:

Варшава тогда обвиняла Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. И имела на это все основания: ведь именно Польшу Гитлер и Сталин разделили между собой в сентябре 1939.

Именно "заговор тоталитарных режимов" вызвал большую войну, и "позволил нацистам запустить смертоносный маховик холокоста". То есть, Зеленский не сказал ничего на самом деле оскорбительного, а лишь констатировал факты.

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