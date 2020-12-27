Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская экономика очень упала. Это произошло из-за пандемии COVID-19.

Однако он заявил, что Россия должна справиться с экономическими проблемами быстрее, чем другие, более богатые страны. Об этом Песков рассказал на одном из российских каналов, сообщает РБК.

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Поддержка экономики России

По его словам, это произошло благодаря решениям, которые приняли для поддержки экономики.

Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно Путин, кто в ней прежде всего нуждается,

- отметил Песков.

Он отметил, что российская экономика очень мобильна. "Посмотрим на те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы свои валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%", – добавил Песков.

Власть эффективно работает

Чиновник заявил, что российские власти эффективно работали и не "впали в дешевый популизм".

Падение российской экономики: коротко

Во время пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что падение российской экономики составляет 3,6%.

Он также отметил, в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели по уровню безработицы (до 4,7%).

Позже российский президент заявил, что властям удалось избежать критического спада, "который отбросил бы экономику далеко назад".

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