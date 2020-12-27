Как украинская икона, подаренная Лаврову, попала из Донбасса в Боснию: возможная версия
Украинскую икону, которую в Боснии и Герцеговине подарили главе МИД России Сергею Лаврову, могли вывезти из оккупированного Донбасса через российскую территорию. Это якобы произошло еще в 2018 году.
Икону из Луганска могли вывезти еще в 2018 году
Реликвию вывез из Луганска президент ветеранов Республики Сербия Дашко Вукотич. Об этом информирует Avaz.ba.
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Впоследствии святыню подарили главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Именно он и сделал скандальный подарок Лаврову.
Вукотич не опровергает и не подтверждает, что вывоз икону
Эту версию событий рассказал экс-глава ветеранов Республики Сербия Драган Савич. Сам Вукотич не спешит, ни подтверждать, ни опровергать информацию.
Интерпол работает над этим расследованием. Это крупнейшее агентство в мире. Пусть люди делают свое дело. Я всегда к их услугам,
– отметил Вукотич.
Главное о скандале с украинской иконой
- В декабре Сергей Лавров посещал Боснию и Герцеговину.
- Во время визита Милорад Додик подарил ему икону – с печатью УССР. Реликвия хранилась в Луганске.
- Украинский МИД обратился с требованием вернуть икону Украине.
- Расследование дела начал Интерпол.
- МИД России передал подарок обратно боснийскому посольству.
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