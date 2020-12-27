Украинскую икону, которую в Боснии и Герцеговине подарили главе МИД России Сергею Лаврову, могли вывезти из оккупированного Донбасса через российскую территорию. Это якобы произошло еще в 2018 году.

Икону из Луганска могли вывезти еще в 2018 году

Реликвию вывез из Луганска президент ветеранов Республики Сербия Дашко Вукотич. Об этом информирует Avaz.ba.

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Впоследствии святыню подарили главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Именно он и сделал скандальный подарок Лаврову.

Вукотич не опровергает и не подтверждает, что вывоз икону

Эту версию событий рассказал экс-глава ветеранов Республики Сербия Драган Савич. Сам Вукотич не спешит, ни подтверждать, ни опровергать информацию.

Интерпол работает над этим расследованием. Это крупнейшее агентство в мире. Пусть люди делают свое дело. Я всегда к их услугам,

– отметил Вукотич.

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