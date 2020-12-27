Українську ікону, яку в Боснії та Герцеговині подарували главі МЗС Росії Сергію Лаврову, могли вивезти з окупованого Донбасу через російську територію. Це начебто сталось ще у 2018 році.

Ікону з Луганська могли вивезти ще у 2018 році

Реліквію вивіз з Луганська президент ветеранів Республіки Сербія Дашко Вукотіч. Про це інформує Avaz.ba.

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Згодом святиню подарували очільнику Президії Боснії та Герцеговини Мілораду Додік. Саме він і зробив скандальний подарунок Лаврову.

Вукотіч не спростовує та не підтверджує, що вивіз ікону

Цю версію подій розповів ексглава ветеранів Республіки Сербія Драган Савіч. Сам Вукотіч не поспішає, ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію.

Інтерпол працює над цим розслідуванням. Це найбільше агентство в світі. Нехай люди роблять свою справу. Я завжди до їхніх послуг,

– зазначив Вукотіч.

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