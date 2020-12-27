Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив російська економіка дуже впала. Це сталось через пандемію COVID-19.

Однак він заявив, що Росія повинна впоратися з економічними проблемами швидше, ніж інші, багатші країни. Про це Пєсков розповів на одному з російських каналів, повідомляє РБК.

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Підтримка економіки Росії

За його словами, це сталось завдяки рішенням, які ухвалили для підтримки економіки.

Хірургічна, точкова допомога, допомога тільки тим, як говорив неодноразово Путін, хто її перше за все потребує,

– зазначив Пєсков.

Він зазначив, що російська економіка дуже мобільна. "Подивімося на ті країни, які качали сотні мільярдів і навіть трильйони свої валюти у своїй економіці. Хіба це врятувало їхнє економіку, світову економіку від падіння на 4%", – додав Пєсков.

Влада ефективно працює

Чиновник ствердив, що російська влада ефективно працювала і не "впала в дешевий популізм".

Падіння російської економіки: коротко

Під час пресконференції 17 грудня президент Росії Володимир Путін повідомив, що падіння російської економіки становить 3,6%.

Він також зазначив, у 2021 році вдасться вийти на докоронавірусні показники за рівнем безробіття (до 4,7%).

Пізніше російський президент заявив, що владі вдалося уникнути критичного спаду, "який відкинув би економіку далеко назад".

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