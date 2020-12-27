Новости от кума: в Кремле рассказали, кто рассказывает Путину об Украине
Пророссийский лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук постоянно ездит в гости к Путину. Именно оттуда, как признали в Кремле, страна-агрессор черпает информацию о новостях из Украины.
К тому же Путин часто общается с представителями разных украинских партий. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, информирует "Главное". О каких именно политсилах говорится – в Кремле не уточнили, хотя не трудно догадаться.
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Что еще сказал Песков
- Отношения Путина с действующей властью Украины Песков охарактеризовал кратко: никто особо и не звонит.
- Он также упомянул заявление Зеленского в Польше в начале 2020 года, которое очень не понравилось Путину. Тогда президент Украины возложил ответственность, в частности, и на Советский союз за развязывание Второй мировой войны. Это, по мнению российского представителя, "сильно резануло" ухо ветеранов, да и вообще всех, кто живет на территориях постсоветского пространства и чьи предки воевали.
- Песков озвучил предположение, что на Украине кто-то "действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений". Однако есть и "огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких".
- По его словам, украинцы хотят самую эффективную из всех вакцин, и если бы она была в государстве, то многие этим бы воспользовались.
Кто такой Виктор МедведчукСерый кардинал, кум Путина, экс-руководитель администрации президента Кучмы и действующий народный депутат Украины ІХ созыва. В своей политической деятельности Медвечук открыто поддерживает Россию. В прошлом сотрудник КГБ СССР. Он участвовал в судебных процессах над украинскими диссидентами, в частности, Юрием Литвином и Василием Стусом.
С его именем связывают кровавые события на Майдане во время Революции Достоинства. В 2014 году США наложили на него персональные санкции. После начала войны кум Путина становится единственным связным звеном между Украиной и Россией. Осенью 2014 года его назначают представителем Украины по обмену пленными с пророссийскими террористами. Так началось его политическое возрождение, после краха в 2004 году во время Оранжевой революции. Ему принадлежит ряд центральных украинских телеканалов, на которых транслируют чистую российскую пропаганду.
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