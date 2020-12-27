К тому же Путин часто общается с представителями разных украинских партий. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, информирует "Главное". О каких именно политсилах говорится – в Кремле не уточнили, хотя не трудно догадаться.

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Кто такой Виктор Медведчук

Серый кардинал, кум Путина, экс-руководитель администрации президента Кучмы и действующий народный депутат Украины ІХ созыва. В своей политической деятельности Медвечук открыто поддерживает Россию. В прошлом сотрудник КГБ СССР. Он участвовал в судебных процессах над украинскими диссидентами, в частности, Юрием Литвином и Василием Стусом.С его именем связывают кровавые события на Майдане во время Революции Достоинства. В 2014 году США наложили на него персональные санкции. После начала войны кум Путина становится единственным связным звеном между Украиной и Россией. Осенью 2014 года его назначают представителем Украины по обмену пленными с пророссийскими террористами. Так началось его политическое возрождение, после краха в 2004 году во время Оранжевой революции. Ему принадлежит ряд центральных украинских телеканалов, на которых транслируют чистую российскую пропаганду.