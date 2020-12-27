Проросійський лідер ОПЗЖ Віктор Медвечук постійно їздить в гості до Путіна. Саме звідти, як визнали в Кремлі, країна-агресор черпає інформацію про новини з України.

До того ж Путін часто спілкується з представниками різних українських партій. Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, інформує "Главное". Про які сами політсили мовиться – в Кремлі не уточнили, хоча не важко здогадатись.

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Що ще сказав Пєсков

Відносини Путіна з чинною владою України Пєсков охарактеризував коротко: ніхто особливо і не дзвонить.

Він також згадав заяву Зеленського у Польщі на початку 2020 року, яка дуже не сподобалася Путіну. Тоді президент України поклав відповідальність, зокрема, і на Радянський за розв'язання Другої світової війни. Це, на думку російського речника, "сильно різануло" вухо ветеранів, та й загалом усіх, хто живе на територіях пострадянського простору та чиї предки воювали.

Пєсков озвучив припущення, що в Україні хтось "дійсно є ворогом вакцинації, виходячи з особистих міркувань". Однак є і "величезна кількість людей, які хочуть врятувати своє життя, які хочуть врятувати здоров'я своїх рідних і близьких".

За його словами, українці хочуть найефективнішу з усіх вакцин, і якби вона була в державі, то багато хто цим би скористався.