Новини від кума: в Путіна розповіли, хто їм розповідає про Україну
Проросійський лідер ОПЗЖ Віктор Медвечук постійно їздить в гості до Путіна. Саме звідти, як визнали в Кремлі, країна-агресор черпає інформацію про новини з України.
До того ж Путін часто спілкується з представниками різних українських партій. Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, інформує "Главное". Про які сами політсили мовиться – в Кремлі не уточнили, хоча не важко здогадатись.
Читайте також Економіка Росії дуже впала, але залишається мобільною, – речник Путіна
Що ще сказав Пєсков
- Відносини Путіна з чинною владою України Пєсков охарактеризував коротко: ніхто особливо і не дзвонить.
- Він також згадав заяву Зеленського у Польщі на початку 2020 року, яка дуже не сподобалася Путіну. Тоді президент України поклав відповідальність, зокрема, і на Радянський за розв'язання Другої світової війни. Це, на думку російського речника, "сильно різануло" вухо ветеранів, та й загалом усіх, хто живе на територіях пострадянського простору та чиї предки воювали.
- Пєсков озвучив припущення, що в Україні хтось "дійсно є ворогом вакцинації, виходячи з особистих міркувань". Однак є і "величезна кількість людей, які хочуть врятувати своє життя, які хочуть врятувати здоров'я своїх рідних і близьких".
- За його словами, українці хочуть найефективнішу з усіх вакцин, і якби вона була в державі, то багато хто цим би скористався.
Хто такий Віктор МедведчукСірий кардинал, кум Путіна, екскерівник адміністрації президента Кучми та чинний народний депутат України ІХ скликання. У своїй політичній діяльності Медвечук відкрито підтримує Росію. У минулому співробітник КДБ СРСР. Він брав участь у судових процесах над українськими дисидентами, зокрема, Юрієм Литвином та Василем Стусом.
З його ім’ям пов’язують криваві події на Майдані під час Революції Гідності. У 2014 році США наклали на нього персональні санкції. Після початку війни кум Путіна стає єдиною зв’язковою ланкою між Україною та Росією. Восени 2014 року його призначають представником України по обміну полоненими з проросійськими терористами. Так почалося його політичне відродження, після краху у 2004 році під час Помаранчевої революції. Йому належить низка центральних українських телеканалів, на яких транслюють російську пропаганду.
Поділитися новиною