Володимир Зеленський звинуватив СРСР у спільній відповідальності із Третім Рейхом щодо розв'язання Другої світової війни. Дмитро Пєсков зізнався, що ці слова глави України "сильно різонули по слуху й серцю" Володимиру Путіну.

Путін образився на Зеленського

"Сильно різонули по серцю", – так Дмитро Пєсков схарактеризував слова Президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну. Про це прессекретар очільника Росії Володимира Путіна заявив в ефірі пропагандистського російського телеканалу "Россия 1", пише 24 канал.

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Слова Зеленського, мовляв, образили не тільки Путіна, а й ветеранів війни та їхніх нащадків, яких і "в Україні дуже багато".

Тож Пєсков назвав ці слова "величезною помилкою", ще й зробленою у рік 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Яку росіяни, до слова, досі плутають з "Великою вітчизняною" – це термін, в рамки якого радянські історики винесли протистояння сталінського СРСР та гітлерівської Німеччини.

Які саме слова Зеленського образили Путіна

Варто зауважити, що тут не мовиться про якусь нещодавню заяву. Це Зеленський говорив ще у січні, коли підтримав Польщу в ідеологічному протистоянні з Росією:

Варшава тоді звинувачувала Радянський Союз за початок Другої світової війни. І мала на це всі підстави: адже саме Польщу Гітлер та Сталін розділили між собою у вересні 1939.

Саме "змова тоталітарних режимів" спричинила велику війну, і "дозволила нацистам запустити смертоносний маховик голокосту". Тобто, Зеленський не сказав нічого насправді образливого, а лише констатував факти.

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А проте, Путін дуже болюче ставиться до таких заяв. Та щойно щось подібне чує, одразу вступає у полеміку: це, мовляв, спотворення історії, яке ще й буде мати негативні наслідки для відносин Росії з Україною.