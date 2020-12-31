Путін 31 грудня привітав із Різдвом та Новим роком Байдена, Трампа, Лукашенка, Ердогана та більшість інших світових лідерів держав та міжнародних організацій. Однак і словом не згадав про Грузію та Україну.

Путін опублікував привітання з Новим роком для світових лідерів

Обраного президента США Джо Байдена лідер Росії Володимир Путін привітав із Різдвом та Новим роком, висловив надію на тісну співпрацю країн, а Дональду Трампу побажав здоров'я і бадьорості. Про це свідчить повідомлення на офіційному сайті Кремля, опубліковане 31 грудня.

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Окрім США, Путін згадав у своєму привітанні передусім ті країни, які були у Радянському Союзі (за яким президент Росії, вочевидь, сильно ностальгує):

Азербайджан та президента Ільхама Алієва (йому Путін висловив радість, що в такий непростий рік вдалося утримати хороші стосунки).

(йому Путін висловив радість, що в такий непростий рік вдалося утримати хороші стосунки). Вірменію та президента Армена Саркісяна (побажав труднощі й тягарі залишити у році, який минає).

Білорусь і її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка (нагадав про необхідність укріплення Союзної держави).

(нагадав про необхідність укріплення Союзної держави). Азійські країни, які колись були в СРСР (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан).

І навіть Молдову з її проєвропейськи налаштованою новою президенткою Майєю Санду (максимально нейтрально, тільки зі згадкою про сподівання на співпрацю).

Порцію привітань отримали також Аргентина, Бразилія, Угорщина, В'єтнам, Німеччина, Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Китай, Канада, Ізраїль, Корея, Куба, Монако, Сербія, Словенія, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, ПАР, Японія.

Примітно, що згадав глава Росії й Папу Римського, Велику Британію в особах королеви Єлизавети ІІ та прем'єра Бориса Джонсона, Венесуелу в особі диктатора Мадуро та Сирію в особі диктатора Асада.

Окреме вітання отримав Ердоган, президент Туреччини. Путін "із задоволенням відзначив поступальний розвиток російсько-турецьких відносин на всіх ключових напрямах".

Привітав Путін і міжнародні організації (ООН, МВФ, МОК, ФІФА та УЕФА, міжнародні федерації дзюдо й хокею з шайбою), а ще й низку колишніх глав держав. Але до всього цього великого переліку так і не потрапив Володимир Зеленський.

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У привітанні Путіна не згадали жодним словом про Україну

Володимир Путін привітав майже всіх лідерів колишніх країн СРСР, за винятком України, Грузії, Литви, Латвії та Естонії.

Про Україну та президента Володимира Зеленського, як і про країни Балтії, не згадано жодним словом.

та президента Володимира Зеленського, як і про країни Балтії, не згадано жодним словом. А от замість Грузії Путін вирішив привітати невизнані Абхазію та Південну Осетію, які є частиною Грузії, та фактично окуповані російськими військами.

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