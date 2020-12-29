На фоне патовой ситуации в Минске администрация Путина перешла к плану "Б", который предполагает полный захват власти в Беларуси и её дальнейшую интеграцию в состав России. И параллельно она всё же выделяет обещанный миллиард долларов кредита режиму Лукашенко.

Как Кремль готовит захват власти в Беларуси и полное уничтожение страны – об этом в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

Обратите внимание Найгірший рік для Путіна: чому його режим можуть остаточно знищити

Что задумали в Кремле

Еще в сентябре в Сочи Лукашенко и Путин договорились о проведении в Беларуси реформы конституции. Мнения обоих диктаторов сходятся только в одном – полномочия президента нужно сильно сокращать. Но Кремль настаивает на передаче этих полномочий парламенту.



Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото "РИА новости"

А вот Лукашенко хочет отдать их Всебелорусскому народному собранию, главой которого он и станет. То есть пост президента будет сильно нивелирован, а Лука станет верховным правителем страны. Обозначу сразу: Кремлю эта идея не нравится, там давно не хотят спасать Лукашенко.

Кремль уже готовит политические проекты в Беларуси, чтобы выдвинуть их на следующие выборы в парламент, который к тому времени должен получить максимум полномочий.

Они, конечно же, будут прятаться за ширмой демократии и устранения Лукашенко. Такие себе псевдооппозиционные партии. Кремль, понимая, что Лукашенко уже отработанный материал, планирует так же отработать и белорусский народ.

И вот накануне расследователи издания The Insider получили доступ к секретным документам администрации президента России, в которых черным по белому прописана политика Кремля в отношении Беларуси. И в них подтверждается каждое слово, сказанное мною ранее.

Как Кремль планирует захватить власть

Интересно то, что кремлевские документы под названием "Стратегия работы в Республике Беларусь", составлены еще в сентябре, то есть сразу после встречи Путина с Лукашенко.

В них отмечается, что для сохранения российского влияния в соседней стране кремлевские агенты внедряются во все формирующиеся оппозиционные политические силы.

Параллельно с этим создается база для новой партии с громким названием "Право народа". Она, естественно, будет выступать против Лукашенко, но за мягкую интеграцию с Россией. Для внедрения в протестные движения так же вербуются белорусы во всех уголках страны.

Особое внимание Кремля направлено на уже имеющиеся лояльные общественные организации, типа "Белая Русь". Кроме того, в документе идет речь и о СМИ, которые уже подконтрольны Кремлю – все те, якобы пролукашенковские каналы, куда еще осенью закинули российских пропагандистов. Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени риторика этих каналов начнет медленно меняться.

К теме Транзит влади в Білорусі: Лукашенко ховається за Національною гвардією Росії

Кроме них, планируется создать ряд новых СМИ, в частности аналог tut.by – Belarus Daily и аналог LifeNews – портал "Вуха". Оба канала под видом оппозиционных будут навязывать идею "русского мира" белорусам. Кстати в Украине эта схема, к сожалению, была хорошо обкатана.

Дальше, когда информационное поле будет готово, Кремль и представит белорусскому народу свой политический проект "Право народа".

Программа будущей российской партии

► Во-первых, Кремль всё же рассчитывает сместить дискурс общества в сторону "конституционных реформ". Мол, как звучит в белорусском гимне – "белорусы мирные люди", а значит революции им чужды.

Взамен протестам партия предложит, цитирую: "механизмы для реализации достоинства граждан Республики Беларусь". По задумке, именно этого и добиваются протестующие, а значит должно сработать.

► Во-вторых, учитывая координацию протеста через соцсети, партия предложит масштабную цифровизацию Беларуси. Якобы белорусы смогут влиять на все государственные процессы не выходя из дома, а просто включив смартфон.

Исходя из того, как в самой России сажают в тюрьму за репост, эта идея задумана только для того, чтобы свести к минимуму возможность уличных протестов.

► В-третьих, Кремль хочет предложить белорусам масштабную приватизацию. Мол, слишком долго госкомпании жили на дотациях из госказны, а потому пора передать их инвесторам. Лукашенко, как мы знаем, против такой идеи, ведь это его инструмент пропаганды.



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото AP

Мол, страна только и держится на заводах и фермах. Думаю, не сложно понять, что так называемые инвесторы будут российскими, то есть по факту, Кремль хочет пользуясь случаем скупить промышленность Беларуси на с виду законных основаниях.

► В-четвертых, новая партия предложит популистскую идею "демонтажа цензуры" и "уважения свободы и достоинства личности". Звучит достаточно неоднозначно, учитывая цензуру в самой России и создание подконтрольных Кремлю СМИ в Беларуси уже сегодня.

Читайте также Путін зізнався в отруєнні Навального: як облажалася "всесильна" ФСБ

Но, на эту уловку может клюнуть часть избирателей и сторонников оппозиции, и для Путина уже этого будет достаточно. То есть, по задумке Кремля, новая пророссийская партия в Беларуси должна отзеркалить большинство ожиданий протестующих и стать ответом на запрос на изменения.

А Москва использует это в выгодном ей ключе. Если Кремлю удастся протолкнуть идею конституционной реформы и переформатировать власть в Беларуси на парламентско-президентскую, то у новой партии есть все шансы получить большинство голосов и стать правящей в стране.

И уже в первую каденцию эта партия и подпишет с Россией все необходимые для поглощения страны документы. Президент же ветировать такие документы не сможет, у него не будет достаточных полномочий. И тогда на независимости Беларуси можно ставить крест.

Лукашенко не увидит денег

Интересно, что в лидеры пророссийской партии сватают некоего 28-летнего Никиту Логового, который может стать таким себе белорусским Че Геварой. Логовой в соцсетях активно поддерживает оппозиционные марши и постит фотографии с БЧБ флагом.



Логовой утверждает, что он не марионетка Кремля​ / Фото с соцсетей

Но важна даже не его фигура, а фигура его отца – Ивана Логового, который имеет бизнес в самой России. Но главное, что Логовой-старший – частый гость политического клуба "единороссов", которые и продвигают идею поглощения Беларуси Россией.

И на этом фоне выделение Кремлем миллиарда долларов кредита Беларуси очень кстати. Кто пропустил, напомню – премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение Минфином миллиарда в этом и следующем годах.

Да, это деньги того самого кредита, который Кремль обещал Минску еще осенью, но выдал только часть. Но всё дело в том, что сам Лукашенко не увидит ни цента из этих денег.

Все они пойдут на погашение долгов Беларуси перед Россией, которых, по странному стечению обстоятельств в 2020 году как раз на миллиард и накапало. То есть эти деньги даже не выйдут за стены Кремля, а кредит просто повиснет еще одним долгом на шее белорусов.

Важно Лукашенко – не Мадуро: скільки залишилось білоруському диктатору

Но это может стать поводом для пропаганды в стиле "русские своих не бросают". И это же может стать хорошим подспорьем для продвижения пророссийской партии "Право народа".

Поэтому белорусскому протесту нужно очень внимательно присматриваться к своим лидерам. Потому что под флагом оппозиционности по отношению к Лукашенко, который лоялен и зависим от Кремля, исподтишка готовятся привести в страну режим куда хуже, полностью кремлевский.