Частину промови на інавгурації нова президентка Молдови Майя Санду проголосила українською мовою. Хоча основну частину виступу політикиня говорила державною молдовською мовою.

Що сказала Санду українською

Санду наголосила, що вимагатиме від установ вирішення проблем громадян. Про це президентка заявила під час інавгурації, повідомляє 24 канал.

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Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян,

– сказала Санду.

Чому Санду звернулась українською

Річ у тім, що у Молдові живуть 6,6% українців, а майже 4% людей вважають українську рідною мовою. Про такі дані свідчить перепис населення країни у 2014 році. До слова, це без урахування Придністров'я, адже там близько 23% населення вважають себе українцями.

Крім української, Санду виголосила кілька фраз російською, гагаузькою та болгарською мовами. Президентка хотіла донести, що відстоюватиме інтереси усіх громадян Молдови.

Зверніть увагу! Санду погодилась приїхати в Україну. Цей візит може стати її першою закордонною поїздкою на посаді президентки. До речі, раніше Санду відвідувала Україну як глава уряду Молдови.

Дивіться відео інавгурації Санду: