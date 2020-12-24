Часть речи на инаугурации новый президент Молдовы Майя Санду провозгласила на украинском языке. Хотя основную часть выступления политик говорила на государственном молдавском языке.

Что сказала Санду на украинском

Санду отметила, что потребует от учреждений решения проблем граждан. Об этом заявила президент во время инаугурации, сообщает 24 канал.

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Я буду голосом людей и буду требовать от ответственных государственных учреждений решать проблемы граждан,

– сказала Санду.

Почему Санду обратилась на украинском

Дело в том, что в Молдове живут 6,6% украинцев, а почти 4% людей считают украинский родным языком. О таких данных свидетельствует перепись населения страны в 2014 году. К слову, это без учета Приднестровья, ведь там около 23% населения считают себя украинцами.

Кроме украинского, Санду произнесла несколько фраз на русском, гагаузском и болгарском языках. Президент хотела донести, что будет отстаивать интересы всех граждан Молдовы.

Обратите внимание! Санду согласилась приехать в Украину. Этот визит может стать ее первой зарубежной поездкой на посту президента. Кстати, ранее Санду посещала Украину как глава правительства Молдовы.

Смотрите видео инаугурации Санду: