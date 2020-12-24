У Молдові 24 грудня відбулася інавгурація Майї Санду. Церемонію організували з урахуванням усіх заходів безпеки під час пандемії коронавірусу.

Що сказала Санду

Санду заявила, що потребує підтримки громадян, щоб навести лад та збудувати одну для всіх країну. Про це повідомляє newsmaker.

Актуально Я підтримую Санду і симпатизую Молдові з таким лідером, – Зеленський

Від сьогодні ми починаємо новий шлях. Ця перемога на виборах – не моя, а ваша. На цих виборах люди проголосували проти корупції та за шанс на добробут,

– наголосила Санду.

Вона також наголосила, що є "дочкою цієї землі" і пообіцяла бути "президенткою справедливості".

Під час церемонії президентка Молдови також сказала декілька фраз українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами.



Інавгурація Санду / скриншот з відео

Деталі інавгурації

За кожним гостем церемонії закріпили місце, яке не можна було залишати до завершення інавгурації.

Перед входом до будівлі розстелили килимок для дезінфекції.

Запрошеними на церемонію були посли, депутати парламенту, судді конституційного суду, а також представники релігійних конфесій.

Привітати Санду прийшли сотні людей.

Інавгурація Санду: дивіться відео