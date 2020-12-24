Санду вступила в должность президента Молдовы: как происходила инаугурация
В Молдове 24 декабря состоялась инаугурация Майи Санду. Церемонию организовали с учетом всех мер безопасности во время пандемии коронавируса.
Что сказала Санду
Санду заявила, что нуждается в поддержке граждан, чтобы навести порядок и построить одну для всех страну. Об этом сообщает newsmaker.
Актуально Я поддерживаю Санду и симпатизирую Молдове с таким лидером, – Зеленский
С сегодняшнего дня мы начинаем новый путь. Эта победа на выборах – не моя, а ваша. На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс на благосостояние,
– подчеркнула Санду.
Она также подчеркнула, что является "дочерью этой земли" и пообещала быть "президентом справедливости".
Во время церемонии президент Молдовы также сказала несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.
Инаугурация Санду / скриншот с видео
Детали инаугурации
- За каждым гостем церемонии закрепили место, которое нельзя было покидать до завершения инаугурации.
- Перед входом в здание расстелили коврик для дезинфекции.
- Приглашенными на церемонию были послы, депутаты парламента, судьи конституционного суда, а также представители религиозных конфессий.
- Поздравить Санду пришли сотни людей.
Инаугурация Санду: смотрите видео
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