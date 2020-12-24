В Молдове 24 декабря состоялась инаугурация Майи Санду. Церемонию организовали с учетом всех мер безопасности во время пандемии коронавируса.

Что сказала Санду

Санду заявила, что нуждается в поддержке граждан, чтобы навести порядок и построить одну для всех страну. Об этом сообщает newsmaker.

Актуально Я поддерживаю Санду и симпатизирую Молдове с таким лидером, – Зеленский

С сегодняшнего дня мы начинаем новый путь. Эта победа на выборах – не моя, а ваша. На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс на благосостояние,

– подчеркнула Санду.

Она также подчеркнула, что является "дочерью этой земли" и пообещала быть "президентом справедливости".

Во время церемонии президент Молдовы также сказала несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.



Инаугурация Санду / скриншот с видео

Детали инаугурации

За каждым гостем церемонии закрепили место, которое нельзя было покидать до завершения инаугурации.

Перед входом в здание расстелили коврик для дезинфекции.

Приглашенными на церемонию были послы, депутаты парламента, судьи конституционного суда, а также представители религиозных конфессий.

Поздравить Санду пришли сотни людей.

Инаугурация Санду: смотрите видео